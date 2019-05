Pas de déménagement à la Co.Mode verte pour la Cuisine collective de Matane

Depuis le printemps dernier, la Cuisine collective caressait le projet de quitter le deuxième étage de l’immeuble des Chevaliers de Colomb pour s’installer sur la rue principale dans les vastes locaux de l’ancienne ressourcerie, fermée depuis janvier 2018.

Après un an d’efforts, l’organisme communautaire n’a pas réussi à obtenir les fonds nécessaires pour réaménager le bâtiment.

Une importante subvention fédérale de plus de 400 000 $ lui a été récemment refusée, ce qui hypothèque le montage financier de l’ensemble du projet.

L’argent du Fonds pour l’accessibilité aurait permis d’adapter l’immeuble aux clientèles à mobilité réduite ainsi qu’aux familles avec bébé en poussette.

La nouvelle est tombée en avril dernier.

L’organisme avait fait réaliser des plans et devis. L’achat du bâtiment et les travaux nécessaires pour qu’ils répondent aux normes ont été évalués à 750 000 $.

Il manque 400 000 $, souligne la présidente de la Cuisine collective de la région de Matane, Carmen Bouffard.

Le principal créancier de la Co.Mode verte, la Caisse d’économie solidaire Desjardins, avait donné jusqu’à la fin avril aux administrateurs de la Cuisine collective pour le dépôt d’une proposition d’achat.

Les créanciers ont été avisés que ce ne serait pas possible de répondre à cette échéance.

Il faut quand même avoir l’honnêteté de ne pas mettre des organismes communautaires en souffrance et en péril par des projets de trop grande envergure. Carmen Bouffard, présidente de la Cuisine collective

Carmen Bouffard souligne que la relocalisation de la Cuisine collective est toujours dans les cartons de l’organisme, mais que faute des fonds nécessaires pour adapter l’immeuble de la Co.Mode verte, cette option est mise en veilleuse.

On ne peut pas, dit-elle, actuellement, se limiter à ce projet.

Le bâtiment de l'ancienne ressourcerie est vide depuis janvier 2018. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Plan B ou plan C

La Cuisine collective repart donc à la recherche d’une autre solution, qui pourrait être celle d’un autre lieu ou même d’une construction. Le déménagement reste un besoin essentiel pour l’organisme qui dessert une vaste clientèle en soutien alimentaire.

Une personne sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté en Matanie, selon les données recueillies par la MRC.

Il s'agit de la seconde MRC du Bas-Saint-Laurent, après Les Basques, où l'on compte le plus grand nombre de personnes âgées de 65 ans et plus.

La Cuisine collective estime que ses services rejoignent environ 10 % de la population de la MRC.

L’organisme aurait aussi la possibilité d’améliorer sa distribution alimentaire si ces locaux étaient mieux adaptés.

C’est impensable de demeurer là avec les objectifs et les plans d’amélioration qu’on a pour notre population , croit Mme Bouffard.

Les locaux actuels obligent la clientèle et les travailleurs à monter de grands escaliers pour atteindre le deuxième étage de l’immeuble. Notre personnel voyage des tonnes de nourriture dans les escaliers , explique Mme Bouffard.

Muffins cuisinés dans le cadre d'un atelier de cuisine collective Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Cette localisation entrave à la fois le fonctionnement quotidien et l’accès des lieux pour une partie de la clientèle.

La pauvreté ne fait pas de discrimination entre les personnes handicapées, les personnes vieillissantes et les jeunes familles , relève la présidente de la Cuisine collective.

Le plan A, pas tout à fait écarté

Dans le montage financier du déménagement dans l’ancienne Co.Mode verte, la Ville de Matane avait aussi accepté d’acheter le terrain libéré par la démolition d’une partie de l’arrière de l’immeuble.

Ce terrain, qui borde la rivière Matane, serait venu compléter la promenade des Capitaines.

Le maire de Matane, Jérôme Landry, se dit donc très déçu de la tournure des événements. Il refuse de jeter l'éponge sans avoir analysé toutes les solutions possibles.

On pense encore, indique le maire, que ce serait extraordinaire d’avoir la cuisine collective avec d’autres organisations au centre-ville. On va voir quelles sont les autres options possibles.

Il était prévu dans le projet que la partie arrière de l'édifice de la Co.Mode verte soit démolie et que le terrain laissé vacant soit vendu à la Ville de Matane. Photo : Radio-Canada

Les soutiens au projet de la Ville de Matane et de la MRC de la Matanie sont toujours là, reconnait la présidente de la Cuisine collective.

Mme Bouffard ne rejette pas non plus la possibilité de réexaminer le dossier en partenariat avec d’autres organismes communautaires.

Ça va nous prendre du capital et un partenaire. Si on a besoin de faire des travaux à la hauteur de 450 000 $, ça prend un partenaire pour acheter le bâtiment et fournir sa contribution sur une partie des travaux , calcule Mme Bouffard.

Elle estime qu’à long terme, si les mandats sont complémentaires, ce partenariat pourrait être enrichissant pour les organismes logés sous un même toit.

La Cuisine collective prendra sa décision sur sa relocalisation au plus tard en juillet.