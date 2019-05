4,1 M$ pour lutter contre la pauvreté en Abitibi-Témiscamingue

Québec investit 4,1 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Abitibi-Témiscamingue.

L'argent est attribué à l'Alliance pour la solidarité de l'Abitibi-Témiscamingue et son mandataire, la MRC de La Vallée-de-l'Or.

La somme provenant du Fonds québécois d'initiatives sociales permettra de soutenir des initiatives locales visant à répondre aux besoins du milieu.