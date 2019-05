Emprisonnées pour avoir consommé de l'alcool, deux Canadiennes de retour au pays

Deux Canadiennes qui étaient emprisonnées au Somaliland pendant plus de deux mois sont arrivées dimanche matin à Toronto.

Maymona Abdi 28 ans et Karima Watts 24 ans, deux femmes originaires d'Ottawa, avaient été arrêtées en janvier et ont été libérées en avril. Elles étaient accusées d'avoir consommé de l'alcool, chose illégale au Somaliland, république autoproclamée non reconnue par la communauté internationale.

C’est un soulagement, a lancé d’emblée Maymona Abdi, de retour à l’aéroport Pearson. Ce fut vraiment difficile.

Ça va prendre du temps avant qu'on s'en remette, mais le processus commence avec notre retour à la maison. Maymona Abdi

Karima Watts a aussi été emprisonnée au Somaliland Photo : courtoisie

Selon leur avocat, Mubarik Mohamoud Abdi, les femmes avaient reçu une sentence de deux mois et demi de prison et de 40 coups de fouet.

Les deux Canadiennes ont fait face à des conditions de détention difficiles, selon elles.

Maymona Abdi aurait contracté une pneumonie et se serait vu refuser l'accès aux soins médicaux. Elle compte donc aller consulter un médecin rapidement. J’ai été très malade et je n’ai pas pu recevoir de l’aide d’un médecin.

À peine de retour au pays, Maymona Abdi a affirmé en point de presse qu'elle et son amie ne resteront pas silencieuses.

Nous voulons parler de la torture et du harcèlement que nous avons vécu. Maymona Abdi

Le gouvernement du Canada conseille aux Canadiens d'éviter tout voyage en Somalie, selon un avis mis à jour le 25 avril.