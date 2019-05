Les régions consultées en vue d'une stratégie pour les caribous

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs entame une tournée de consultation dans plusieurs régions du Québec afin d'élaborer une stratégie pour les caribous forestiers et montagnards.

La consultation débute lundi 13 mai à Sainte-Anne-des-Monts dans la région de la Haute-Gaspésie.

Elle devra s'arrêter le 10 juin à Val-d'Or avec comme objectif de recueillir les informations qui aideront le gouvernement à élaborer la stratégie prévue pour 2022.

Vendredi, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a rencontré les acteurs nationaux des secteurs touchés.

Le gouvernement veut limiter au minimum les effets socioéconomiques de sa stratégie pour les régions concernées.

Dans un communiqué, le ministre Pierre Dufour affirme vouloir être à l'écoute des acteurs concernés par l'enjeu de la protection des caribous forestiers et montagnards pour qu'ensemble, nous puissions développer une vision globale et intégrée qui permettra de protéger cette espèce vulnérable tout en maintenant la vitalité économique du Québec et de ses régions.

Les rencontres concernent notamment les représentants de l'industrie forestière, les industries récréotouristiques, le milieu municipal, les syndicats, les groupes environnementaux et les nations autochtones.

Le ministère des Forêts compte tenir 6 rencontres régionales.