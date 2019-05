Un feu de forêt force des évacuations à l'ouest de Prince George

Un feu de forêt en croissance rapide à l'ouest de Prince George en Colombie-Britannique a mené les autorités locales à déclarer l'état d'urgence et à ordonner l'évacuation de quelques habitants.

La décision fait suite à un incendie qui s’est déclaré samedi vers 15 h près de Fraser Lake et Lejac, le long de la route 16, indique BC Wildfire Service, l’organisme spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt.

260 hectares

Samedi soir, le feu avait atteint 100 hectares et avait détruit jusqu’à 260 hectares en fin de journée. L'étendue était la même dimanche matin.

D’après BC Wildfire, 40 pompiers et 2 hélicoptères s’emploient à contenir l’incendie qui est non maîtrisé et qui a probablement été causé par l’être humain. Des avions-citernes larguent aussi des retardateurs de feu.

Cependant, les pompiers ont indiqué dimanche matin à Gerry Thiessen qui préside le district régional de Bulkley-Nechako que les vents étaient en leur faveur. « Nous sommes très encouragés », a déclaré M. Thiessen.

L'incendie s'est déclaré près de Fraser Lake. Photo : Twitter/B.C. Wildfire Service

État d'urgence

Un état d’urgence et un ordre d'évacuation ont été déclarés samedi vers 21 h dans le district régional de Bulkley-Nechako. Ils concernent toutes les propriétés situées au sud de la route 16 vers le lac Roys, à l'ouest et à l'est de Seaspunkut (Lejac).

Le nombre de maisons évacuées n’a pas été précisé.

« Nous ne sommes pas prêts »

La mairesse de Fraser Lake, Sarah Storey, a déclaré que l'incendie était très visible depuis le village qui compte environ 1000 habitants et que les flammes étaient « impressionnantes ».

Elle a également déclaré que plusieurs membres de sa communauté avaient été surpris de voir un tel feu si tôt dans la saison.

« Nous ne sommes pas prêts pour cela », s'est-elle exclamée.

Des habitants de Prince George ont déclaré samedi soir qu'ils pouvaient sentir l’odeur de la fumée et voir un horizon brumeux au coucher du soleil.