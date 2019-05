Un feu de forêt force des évacuations en Colombie-Britannique

Un feu de forêt en croissance rapide à l'ouest de Prince George a mené les autorités à déclarer l'état d'urgence et à ordonner l'évacuation de plusieurs résidents.

L’incendie s’est déclaré samedi vers 15 h près de Fraser Lake et de Lejac, le long de la route 16, indique le service de lutte aux feux de forêt de la Colombie-Britannique (BC Wildfire Service).

En soirée, le feu avait atteint 100 hectares et avait crû jusqu’à 260 hectares en toute fin de journée.

Une vingtaine de pompiers s’emploient à contenir l’incendie, actuellement considéré comme non maîtrisé et probablement causé par l’être humain.

Le service a fait appel à des avions-citernes pour larguer des retardateurs de feu sur les flammes.

État d'urgence

Vers 21 h, le district régional de Bulkley-Nechako a déclaré l'état d'urgence et émis un ordre d'évacuation pour toutes les propriétés situées au sud de la route 16 vers Roys Lake, à l'ouest et à l'est de Seaspunkut (Lejac).

Le nombre de maisons évacuées n’a pas été précisé.

« Nous ne sommes pas prêts pour cela »

La mairesse de Fraser Lake, Sarah Storrey, a déclaré que l'incendie était très visible depuis le village. Elle a qualifié les flammes d’ « impressionnantes ».

Elle a également déclaré que plusieurs membres de sa communauté avaient été surpris de voir un tel feu si tôt dans la saison.

« Nous ne sommes pas prêts pour cela », a-t-elle déclaré.

Des habitants de Prince George ont déclaré samedi soir qu'ils pouvaient sentir l’odeur de la fumée et voir un horizon brumeux au coucher du soleil.