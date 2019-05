Élections partielles à Saint-Ambroise : quatre candidats à la mairie

Quatre citoyens se feront la lutte afin de devenir maire de Saint-Ambroise lors des élections partielles du 9 juin. Il s'agit de Lucien Gravel, Jacques Hudon, Deny Tremblay et de l'ancien conseiller municipal Evens Bouchard.

Cette élection est devenue nécessaire à la suite de la démission de la mairesse Monique Gagnon, de la conseillère Nancy Larouche et du conseiller Richard Labbé.

La mairesse et la conseillère municipale ont claqué la porte de l’hôtel de ville le 19 mars. Près d’un mois plus tard, le 15 avril, leur collègue Richard Labbé annonçait aussi son départ. Ils ont tous les trois évoqué le climat malsain à la table du conseil et la difficulté à travailler en équipe avec les autres élus.

Comme le conseil municipal avait toujours quorum avec quatre élus, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, avait alors affirmé qu’elle n’avait pas l’intention d’intervenir, mais que le ministère continuait d’accompagner la municipalité.

Pour ce qui est des postes de conseillers municipaux, cinq candidats sont en lice dans le district 3 tandis que deux citoyens s’affronteront dans le district 4.

Les personnes intéressées à se faire élire avaient jusqu’à vendredi après-midi pour soumettre leur candidature. 3 600 personnes sont inscrites sur la liste électorale.