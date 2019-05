Un accueil chaleureux pour les Huskies à Rouyn-Noranda

Des centaines de partisans attendaient les joueurs pour leur retour à l'aéroport de Rouyn-Noranda.

Des partisans ont attendu plus de deux heures entassés à l'intérieur de l'aéroport. À l'arrivée des joueurs, la foule était survoltée.

L'accueil est incroyable. Pour vrai, on a les meilleurs fans de la LHJMQ et ça paraît encore ce soir. On peut juste leur dire merci c'est fou , s'est exclamé Samuel Harvey.

C'est incroyable pour vrai. On savait qu'il allait y avoir du monde, mais pas tant que ça honnêtement. C'est incroyable, on a gagné à Halifax, mais c'est comme une deuxième célébration , a indiqué Félix Bibeau. On a un autre tournoi qui s'en vient et on va être champion au Canada c'est certain. On va s'entraîner fort cette semaine , a-t-il ajouté.

L'ambiance était survoltée à l'aéroport de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / MarcOlivierThibault

Peter Abbandonato est aussi fier du travail accompli par l'équipe. Avant qu'on se rende au troisième, il y avait beaucoup de chances, ça allait dans les deux bords, il y avait un but refusé, de l'autre bord ça a donné un peu de vie. C'était un match avec beaucoup d'émotions en même temps, on a bien réagi , a-t-il analysé.

Les Huskies et les Mooseheads, à titre d'équipe hôtesse, se retrouveront sur la glace pour la Coupe Memorial le 17 mai.