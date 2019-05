Une plus grande compétition s’installe dans le football féminin de l’Ouest

Tout a commencé dimanche dernier lorsque les Fearless du Manitoba ont battu les Riot de Regina par la marque de 34 à 9. La joueuse Mallory Starkey des Riot a affirmé que les joueuses de cette autre équipe rattrapent celles de la Saskatchewan.

Même l’an dernier, on a pu voir que le Manitoba était en train de travailler très fort pour atteindre un plus haut niveau , a-t-elle ajouté.

Elle précise avoir observé la situation lors de la saison précédente parce que même si elle perdait, l'équipe manitobaine arrivait à faire plus de points qu'avant.

À lire aussi : Les Footballeuses des Victorias de Regina préparent leur toute première saison

Pourtant, les Riot de Regina et les Valkyries de Saskatoon ont toujours été à l'un des deux premiers rangs des huit équipes de la ligue.

Aucune autre équipe de la Ligue de football féminin de l’Ouest n’a remporté de championnat depuis les débuts de cette ligue il y a huit ans.

En fait, avant la victoire des Fearless dimanche dernier, les Riot et les Valkyries n’avaient jamais perdu contre des équipes des autres provinces de la ligue, soit l'Alberta et le Manitoba.

Perdre n’est jamais plaisant , souligne Mallory Starkey. Mais le fait d’avoir plus de compétition et une ligue plus forte en général, c’est quelque chose de vraiment inspirant de voir dans l’univers du football féminin.

Les premiers matchs de cette ligue ont eu lieu le 4 mai. Le championnat 2019 est prévu pour le 29 juin et aura lieu à Regina.