Omer Cantin : le dernier des libraires du Nord de l’Ontario

Il y a de ces moments qu’on n’oublie pas. L'un de ces moments pour le libraire franco-ontarien, Omer Cantin, est une journée d’hiver alors qu’il était âgé d'environ 14 ou 15 ans.

Cette journée-là, il jouait dehors sur la patinoire avec les autres jeunes du village lorsque la nouvelle est tombée: tous les livres usagés de l'école allaient être brûlés.

Pire encore, le « sacrilège » comme il le décrit aujourd'hui, avait déjà commencé.

Tous les dictionnaires de l’école, le quart [tonneau] était pleins de carcasses de livres calcinées , se rappelle Omer Cantin.

L’exercice lui paraissait d’une telle aberrance que son groupe d'amis et lui sont allés à la rescousse des bouquins.

C’était l’hiver, on a caché des livres partout sur nous, dans nos vêtements, et on a amené ça chez nous. On a dû sortir une centaine de livres , raconte le libraire.

Des livres qui, pour la plupart, sont toujours dans le sous-sol de la maison familiale, au Lac-Ste-Thérèse. Tout au long de sa vie, Omer Cantin se fera le protecteur de livres.

Dans sa librairie Le Nord à Hearst, des centaines de livres usagés sont empilés. Désormais, il vend ces livres en ligne, un peu partout sur la planète.

La passion des mots… des autres

Celui qui a consacré sa carrière à donner la parole aux autres à travers des lettres à l’éditeur et à travers sa maison d’édition, les Éditions Cantinales, n’a jamais trouvé les mots pour écrire lui-même son histoire.

Peut-être que c'est ce que j’aurais aimé plus faire. Mais, je n’ai pas ce talent-là, alors j’ai édité des livres. J’ai édité un journal, mais pour écrire des romans ce n’était pas mon fort, je n’étais pas capable , raconte l'homme.

Celui qui a un regard et une voix timide croit cependant en l’importance de publier le récit de ceux et celles qui ont envie de le partager, sans porter de jugement sur la plume de l’auteur. Que l’on connaisse les auteurs ou non, écrire est pour lui un geste démocratique qui devrait être accessible à tous.

Je n’étais pas là pour l’argent sûrement , lance-t-il à la blague.

De l’importance de la presse écrite

Durant les 36 années où Omer Cantin a géré le journal Le Nord de Hearst, celui-ci a été livré en retard qu’une seule fois. Ce jour-là, la route menant à la ville de 6000 habitants dans le Nord-est ontarien était fermée. Le journaliste et éditeur raconte avec fierté que beau temps, mauvais temps le petit hebdomadaire a été publié chaque semaine.

Un exploit, considérant les défis auxquels son équipe et lui ont dû faire face. Allant de la fermeture à clé du propriétaire de l’édifice à quelques heures de l’heure de tombée de l’imprimerie à la démission surprise du seul journaliste sans préavis, Omer Cantin souligne l'importance de publier le journal.

Il était censé finir le journal le lundi soir, mais au lieu de ça il est parti et il ne me l’a pas dit. J’arrive le mardi matin, le journal n'était pas fini. On a été obligé de pédaler pour finir le journal , dit-il.

Même l’incendie majeur des locaux du journal en septembre 2012 n’a pu arrêter l’éditeur et son équipe. Omer Cantin croit d'ailleurs en l’importance d'une presse écrite locale et indépendante, qui est livrée à temps.

J’ai été 8 ans à travailler comme fonctionnaire dans un bureau de poste. J’ai travaillé là avec de vieilles dames où il n’était pas question d’ouvrir une minute en retard , se souvient-il.

Une leçon qui l’a suivi tout au long de sa carrière d’éditeur.

Le but premier du journal Le Nord était d’unir la communauté autour d’un média et je pense que ça, on a réussi ce but-là. Omer Cantin

On est à l’ère des fake news et des fake médias. Je trouve ça complètement aberrant. Les médias sont là pour ça, pour qu’on puisse se parler. C’est un objet d’unité , insiste-t-il.

Pots-de-vin, menaces et carabine

J’ai refusé des milliers de dollars , s’exclame Omer Cantin en se rappelant ses années passées au journal.

Des histoires rocambolesques, M. Cantin en a plusieurs : d’un citoyen qui voulait lui donner 15 000 dollars pour éviter que son nom n’apparaisse dans le journal en raison d’une condamnation pour avoir tué un orignal à l’extérieur de la saison de la chasse à la fois où un citoyen est entré dans son bureau avec un fusil.

Malgré les menaces et les tentatives de soudoiement, Omer Catin dit n’avoir jamais dérogé de sa ligne éditoriale par principe, mais aussi pour préserver la réputation du journal.

Ça se jase vite à Hearst, ce sont des rumeurs qui circulent vite. Ils auraient dit qu’on ne peut pas avoir confiance en ce journal. Là ça aurait été des fausses nouvelles , souligne-t-il.

Un autre combat

Depuis l’automne 2018, le libraire mène un autre combat, celui contre un cancer agressif de la prostate. Un diagnostic tardif a permis à des métastases de s’installer près de sa colonne vertébrale, lui faisant perdre l’usage de ses jambes.

Des sessions intensives de physiothérapie lui ont finalement redonné l’usage de ses jambes, mais il doit maintenant se déplacer avec une canne.

À 68 ans, il travaille sans relâche en prévision de l’été, dont il veut profiter.

C’est long un été en dedans et c’est court un été dehors , s'exclame-t-il.

L’homme, qui est attaché à son terroir et à son territoire, rêve déjà de marcher dans son champ de blé à l’été.

Le diagnostic de cancer l’a certes ralenti un peu, mais malgré cela, il reste optimiste et combattant.