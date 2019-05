Un premier partenariat entre le DAS et le Valour FC met la francophonie à l'honneur

Deux heures avant le match, le public était déjà au rendez-vous.

Certains, comme Julien Maron-Lajeunesse, attendaient depuis longtemps ce moment.

« On est très content de venir supporter le soccer, lui adore le soccer, il est très excité de les voir jouer », a déclaré le jeune homme en parlant de son neveu qui était avec lui.

Pour d'autres parents, c'était l'occasion de découvrir un sport. C'est le cas de Marie Brunet, qui venue avec sa fille Emmanuelle.

« C'est un sport qu'elle aime beaucoup, moi je ne suis pas connaissante vraiment, mais je pense que ça va vraiment être amusant pour elle », expliquait la mère avant le match.

L'entraîneur du Valour FC, Rob Gale, s'est volontiers prêté au jeu des photos avec le jeune public Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Une fois entrés dans l'enceinte du stade, parent et enfants se sont rendus aux abords du terrain pour participer à des activités d'avant-match.

L'entraîneur du Valour FC, Rob Gale, a participé à une séance de photos avec de jeunes participants du public ainsi que des jeunes joueurs du programme de soccer FrancoFun. Ils ont pu rencontrer les joueurs professionnels et fouler le terrain avec eux.

« On veut surtout réunir la francophonie et puis les francophones autour d'un événement qui est familial et puis on veut aussi promouvoir le sport et puis le fait qu'il y ait des francophones sur cette équipe », a noté Patrick Di Stefani, entraîneur des gardiens de but du Valour FC.

Également invitée, l'équipe féminine de soccer de l'Université de Saint-Boniface (USB) a déployé un drapeau canadien géant avant la rencontre.

« Les filles ont gagné un championnat cette année, c'est une façon un peu spéciale de célébrer ça encore plus et même de montrer à la communauté du soccer qu'à l'USB, il y a de la qualité », a déclaré leur entraîneur, Justin Légaré.

Comme l'explique le président du Directorat de l'Activité sportive, l'intérêt pour le soccer a augmenté depuis l'arrivée du Valour FC à Winnipeg.

« Pour nous, avoir une équipe en ville, ça donne aux jeunes l'occasion de voir le futur qu'ils peuvent avoir et ils peuvent avoir une carrière en jouant ici à Winnipeg », a expliqué Joël Martine.

Ce sont finalement les joueurs du Valour FC qui ont remporté le match avec un résultat final de 1-0 contre les Wanderers d'Halifax.