La cuvée de sirop d'érable sera bonne en Estrie, malgré la météo difficile

C'est à la toute fin de la saison que les acériculteurs ont été récompensés.

On était nerveux, mais la dernière semaine, la semaine de Pâques, on a été chanceux. On a eu quatre jours de pluie. Les érables ont coulé six jours en ligne sans arrêter jour et nuit. Cela a sauvé la saison , assure le président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec en Estrie, Joël Larrivée.

En tout, ses 25 000 érables lui ont permis de remplir 240 barils de sirop. Toutefois, les érablières orientées vers le nord ont connu une saison plus difficile par manque d'ensoleillement.



Cette année, ça commençait à être stressant parce que les températures restaient bien froides, autant le jour que la nuit. Les coulées étaient toujours plus réduites dans notre cas. On commençait à se demander si les bourgeons n'allaient pas débourrer trop vite , raconte l'acériculteur de Stoke, Jonathan L'Heureux.

Les érablières au nord, avec les accumulations de neige, ça faisait que ça isolait les érables et ils n'ont pas dégelé. Joël Larrivée, président de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec en Estrie

Dans l'ensemble, la saison a été tout de même bonne, selon les acériculteurs rencontrés. Toutefois, ces derniers ont dû gérer un niveau de stress plus élevé.

C'est stressant, mais ça fait partie de la beauté du métier aussi. Ça donne une petite adrénaline et ça nous amène à nous pousser, à nous dépasser. C'est un beau métier que j'adore , résume David Picard, propriétaire d'une érablière à Ham-Nord.

Selon le président de la Fédération, Joël Larrivée, l'Estrie devrait représenter 20 % de la production québécoise et la qualité du sirop devrait être excellente.