22 000 $ pour les Centres jeunesse de la région

Près de 300 personnes ont enfilé leurs souliers de sport samedi matin pour courir et amasser des fonds pour la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Un montant record de 22 000 $ a été récolté.

L'argent amassé pendant la course ira aux centres jeunesse pour l’achat d’articles scolaires, de vêtements et même l’inscription à des cours de musique, par exemple. Cette année, 4000 $ de plus que l’année précédente seront remis à la fondation.

Les besoins sont criants, car l’an dernier il y a eu 1800 signalements pour des jeunes en famille d’accueil ou en centre jeunesse. Avec les sous, on espère les accrocher à quelque chose qu’ils aiment , soutient la directrice générale de la fondation Karine Brassard.

Les participants pouvaient courir une distance de 1,25 km le nombre de fois souhaité, et ce, sans chronomètre. Les dons s'additionnaient à chaque tour de piste supplémentaire.

C’était la cinquième édition de cette course amicale, mais c’était la première fois que Trails Saglac faisait partie de l’organisation.