La popularité du kombucha se fait sentir à Sherbrooke

Le kombucha a la cote auprès des consommateurs. Au salon Expo manger santé et vivre vert, qui se tient au Centre de foires de Sherbrooke jusqu'à dimanche, de nombreux visiteurs s'arrêtent aux kiosques où on y présente cette boisson fermentée. Sa popularité se fait aussi ressentir auprès des commerçants de la région.

Parmi les 130 exposants du salon Expo manger santé et vivre vert, cinq se consacrent au kombucha. L'engouement pour ce type de produit est réel selon le chanteur Gardy Fury, qui est aussi le président fondateur de Y Kombucha.

En près d'un an, il affirme que son entreprise est passée de 165 000 $ en chiffre d'affaires à 1 million de dollars.

Il y a vraiment une tendance. Les gens maintenant comprennent l'importance de la médecine préventive. Si ton aliment peut être un médicament, sans allégation, ça peut faire une différence , explique-t-il.

Gardy Fury, président fondateur de Y Kombucha présente ses produits au salon Expo santé vivre vert à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Mylène Grenier

Le kombucha est un thé fermenté, aromatisé, pétillant et non alcoolisé. Il est de deux à quatre fois moins sucré qu'une boisson gazeuse.

Gardy Fury en est devenu un grand buveur en 2013 lors de sa participation à la comédie musicale Hairspray.

Je suis devenu le Obélix du kombucha. J'ai vu à quel point ça m'aidait à faire mes performances et après, j'ai simplement voulu partir ma marque. Gardy Fury, chanteur et président fondateur de Y Kombucha

Des bouteilles de kombucha Photo : Radio-Canada / Alexandre DUVAL

Le Sherbrookois Alexandre Roux a lui aussi eu un coup de coeur pour le kombucha. Il a commencé à en fabriquer chez lui à l'âge de 17 ans.

Il dirige maintenant l'entreprise Tchaga Kombucha, qui est en pleine croissance. Depuis le début de la commercialisation, il y a trois ans, les ventes ont plus que doublé , lance-t-il.

L'homme d'affaires a travaillé ses recettes pendant un an pour plaire à sa clientèle. Ça devient, selon moi, plus normalisé de consommer du kombucha un peu comme la bière et d'autres produits désaltérants , ajoute M. Roux.

Son kombucha a trouvé sa place notamment sur les tablettes du commerce Bières Dépôt Au vent du Nord.

Le copropriétaire de l'endroit, Émile Cardinal, confirme que cette alternative sans alcool est de plus en plus populaire.

La demande pour le kombucha est là depuis quelques années, mais l'offre a explosé. Il y a quatre ans, il y avait quelques joueurs à peine sur le marché, là je vous dirais qu'il y en a une dizaine.

Tchaga Kombucha compte une centaine de points de vente au Québec.