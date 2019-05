Caribous forestiers : les intervenants régionaux seront consultés

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs amorce une tournée de consultation dans les régions afin d'élaborer la stratégie pour les caribous forestiers et montagnards. Cette série de rencontres s'arrêtera à Roberval le 17 juin, puis à Chibougamau le 18 juin.

Après avoir discuté avec les acteurs nationaux vendredi, le ministre Pierre Dufour rencontrera les régions concernées par la protection du caribou forestier. Cette tournée régionale vise à échanger sur les enjeux locaux afin de mettre en lumière des pistes de solutions.

Le gouvernement souhaite recueillir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de la stratégie globale prévue pour 2022.

Nous souhaitons être à l'écoute des acteurs concernés par l'enjeu de la protection des caribous forestiers et montagnards pour qu'ensemble, nous puissions développer une vision globale et intégrée qui permettra de protéger cette espèce vulnérable tout en maintenant la vitalité économique du Québec et de ses régions. J'ai entendu des opinions intéressantes et pertinentes des partenaires nationaux et je souhaite que nos échanges en région se poursuivent en ce sens , assure par communiqué le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

Avec cette tournée régionale, le ministère espère limiter les conséquences économiques et sociales pour les régions.

Le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine et représentant de la Fédération québécoise des municipalités, Luc Simard, salue cette démarche de collaboration. Les communautés doivent participer activement à l'élaboration de la Stratégie afin que ce projet de société reflète l'importance de l'activité forestière dans l'économie des régions , peut-on aussi lire dans le communiqué.

D’autres rencontres auront lieu entre autres à Sainte-Anne-des-Monts, Baie-Comeau, La Malbaie et Val-d’Or dans les prochains jours.