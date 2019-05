Une femme accusée de cruauté envers les animaux libérée sous caution

La femme de 59 ans a été accusée en 2015 de cruauté et négligence envers des animaux. Plus de 200 chiens émaciés avaient été trouvés sur sa propriété de Milk River. Cinq autres avaient été découverts morts de faim.

Un mandat d’arrêt avait été émis en 2016 après qu’elle ait manqué deux comparutions devant le tribunal.

Elle avait été arrêtée au Manitoba en janvier, puis transférée en Alberta. Depuis son arrestation, elle était incarcérée au centre correctionnel de Lethbridge.

April Irving doit maintenant respecter de nombreuses conditions en lien avec sa libération. Elle devra se trouver un logement à Milk River. Il lui est aussi interdit de posséder des animaux de compagnie et elle doit se présenter en cours au besoin.

Ce n’est pas la première fois que la femme est poursuivie pour cruauté animale.

En 2010, on avait découvert sur sa propriété, située en Saskatchewan, plus de 80 chiens. Le tribunal lui avait alors interdit d’en posséder plus de deux sur une période de 10 ans.

Une récente évaluation psychiatrique a indiqué qu’il était peu probable que la femme souffre de problèmes psychologiques l’empêchant de subir son procès.

