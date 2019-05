Tolko fermera sa scierie de Quesnel et mettra 150 personnes au chômage

La compagnie forestière Tolko a annoncé qu'elle fermera définitivement sa scierie de Quesnel en août et réduira le nombre de quarts de travail en juillet dans son usine de Kelowna en Colombie-Britannique.

L'entreprise familiale défend sa décision par le manque d’arbres à couper à cause des récents feux de forêt et du dendroctone du pin dont les immenses ravages remontent au début des années 1990.

La faiblesse de demande de bois d’oeuvre a aussi contribué à ce choix.

La décision est « difficile, mais nécessaire », a déclaré dans un communiqué Brad Thorlakson, le PDG de Tolko. Nous n’avons pas assez de fibre économique pour que nos scieries soient productives et fonctionnent efficacement en Colombie-Britannique ».

À Quesnel, 150 personnes perdront leur emploi et 90 seront dans ce cas à Kelowna. L’entreprise promet de les aider à retrouver du travail.

Le maire de Quenel, Bob Simpson, dit qu’il soupçonnait que la scierie fermerait ses portes un jour : « C’est très difficile quand cela arrive ».

D’après le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Doug Donaldson, cette situation était « inévitable », car les industries forestières ont essayé de récupérer le plus de bois possible qui avait été ravagé par le dendroctone du pin. Or, dit-il, ce stock est « limité. »

Le ministre appelle à des consultations entre les acteurs de l’industrie, les Premières Nations et le gouvernement pour trouver des solutions.