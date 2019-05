John Tory interpelle les progressistes-conservateurs provinciaux

Dans une lettre adressée aux députés provinciaux, il indique que ces compressions pourraient nuire aux familles dans leur circonscription.

Les lettres, qui ont été envoyées aux différents députés vendredi, précisent le nombre de places en garderie qui risquent de disparaitre, ainsi que le nombre d'enfants sur la liste d'attente pour l’obtention d’une place dans le système géré par la Ville Reine dans chacune des circonscriptions.

Le maire Tory dénonce les compressions qu’il qualifie d'unilatérales et de rétroactives . Il note qu'elles ont été faites sans aucune consultation avec les fonctionnaires de Toronto.

Les députés progressistes-conservateurs élus dans les circonscriptions de notre ville n'ont pas demandé ni reçu de mandat de la part des électeurs pour réduire les services de garde d'enfants , indique John Tory par voie de communiqué.

Je continuerai de faire valoir ce point de vue et d'exhorter les résidents à dire à leurs députés provinciaux que ces compressions unilatérales et rétroactives dans les services de garde d'enfants nuiront aux familles des quartiers qu'ils représentent et menaceront la prospérité de la ville , explique-t-il par ailleurs.

Selon les estimations des fonctionnaires municipaux de Toronto, les compressions mettraient en péril 6 166 places et créeraient un manque à gagner de 84,4 millions de dollars dans le budget des services de garde de la Ville de Toronto.