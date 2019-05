Des expériences scientifiques pour attiser la curiosité de jeunes Septiliens

L'événement 24 heures de science met en lumière les sciences et les technologies avec des activités partout dans la province.

Les enfants participants sont toutefois pour la plupart des habitués des activités du Club des Débrouillards. Le club organise des ateliers scientifiques semblables à plusieurs reprises pendant l'année.

Lors de ces Samedis Débrouillards, les enfants peuvent s'initier aux sciences. L'objectif est d'attiser leur curiosité et de répondre à certaines de leurs questions.

Maxime et ses amis observent les différents morceaux du dispositif. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Une expérience à la fois, les jeunes scientifiques comprennent davantage la vie qui les entoure.

Les jeunes de plus en plus sont curieux et veulent connaître des choses, note Karine Langelier, la coordonnatrice du Club des Débrouillards pour Technosciences Côte-Nord. En venant ici aux sciences, ils découvrent des choses aussi et répondent à toutes les petites questions que des fois en tant que parents on se pose et on ne sait pas trop et nous, avec des expériences, on veut répondre à ces questions-là.

Maxime développe son esprit scientifique en prenant part à de tels ateliers. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

On a pris un verre, on a mis un plastique au-dessus et un élastique pour que ça tienne, explique le jeune Maxime. On a rentré une paille là-dedans, on a mis du savon et puis on souffle et au-dessus ça fait des bulles.

La coordonnatrice du Club des Débrouillards pour Technosciences Côte-Nord, Karine Langelier Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Le 24 heures de science, c'est un événement qui est organisé à la grandeur de la province et nous, avec le réseau TechnoSciences, on organisait des activités de sciences en même temps, pendant ce temps-là, précise Karine Langelier. On a décidé d'intégrer le Samedi Débrouillard pendant le 24 heures de science.

En plus des Samedis Débrouillards, le Club organise des ateliers dans des écoles et des camps scientifiques pendant la relâche scolaire et les vacances d'été.

D’après le reportage de Laurence Royer