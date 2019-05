L’UMQ se mobilise contre les changements climatiques

L'Union des municipalités du Québec (UQM) exige la collaboration de Québec et d'Ottawa pour lutter contre les changements climatiques.

Le président de l’UMQ, Alexandre Cusson, a profité des assises annuelles de son organisation pour dénoncer l’attitude de Québec et d’Ottawa dans les dossiers qui touchent l’environnement.

« Les municipalités n’en peuvent plus d’être la balle de ping pong entre Québec et Ottawa, a-t-il dit. Il y a un chaperonnage au Québec qu’on ne peut plus endurer. »

M. Cusson affirme que le rôle des municipalités du Québec est incontournable face à la crise climatique.

Les gouvernements de proximité sont incontournables pour réussir le virage en matière de changements climatiques.

Selon l’UMQ, environ 4 milliards de dollars seraient nécessaires sur 5 ans sont nécessaires pour que les municipalités s’adaptent aux changements climatiques.

Les municipalités réclament notamment des investissements massifs dans la mobilité durable.

« De gouvernement à gouvernement, il faut miser sur ce qui fonctionne. Quelque 43 % des émissions de GES du Québec proviennent du secteur des transports », soutient M. Cusson.

De son côté, le ministère de la Justice du Québec a affirmé qu’il n’entend pas donner plus d’autonomie aux municipalités.