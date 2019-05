Les propriétaires de terres en friche courtisés en Abitibi-Témiscamingue

L'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l'Abitibi (ARFPA), l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue (AFAT) et le Syndicat régional des producteurs de bois (SPBAT) souhaitent encourager le reboisement des friches agricoles et forestières.

La région compte plus de 2300 hectares de friches qui pourraient être reboisées.

Pour le président de l'ARFPA, Alain Shink, la forêt privée peut augmenter ses capacités de production de bois destiné aux usines.

Il croit que c'est le moment idéal pour amener les propriétaires privés à s'engager dans le projet.

Historiquement, on a reboisé environ 1,2 million de plants par année, dit-il. Avec le programme du fonds fédéral compensation de carbone, on obtient pour 2020 et 2021 le double de ces plants-là, donc on veut augmenter le nombre de propriétaires et producteurs qui font du reboisement, et c'est spécifiquement destiné aux friches, donc il faut cibler ces producteurs-là.

Selon l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue, une plantation à maturité peut être une source non négligeable de revenus.