Un Albertain sur cinq sans travail depuis le jour du Souvenir

Bien que l'Alberta fasse partie des provinces canadiennes où l'emploi a progressé en avril environ 34 000 personnes, ce qui est plus que la population d'Okotoks en entier, n'ont pas réussi à se trouver de travail pendant une période d'au moins six mois selon Statistique Canada.

C’est donc un Albertain sur cinq qui est sans emploi et l’est depuis au moins une demi-année. Ce nombre, qui représente 20% de ceux qui se cherchent un travail dans la province, est le plus élevé au pays.

En comparaison, ce pourcentage était à 10% avant la chute des prix du pétrole de 2014 qui a occasionné une récession. Il était à environ 5% avant la crise financière de 2008.

C’est en avril 2017 que la tendance était à son plus fort. Près de 68 000 Albertains étaient alors sans emploi depuis six mois ou plus.

La chute des prix du pétrole de 2014 a encore de sérieux effets sur le marché du travail de la province. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Selon Statistique Canada, il y a présentement environ quatre personnes de disponibles pour chaque emploi vacant dans la province. C’est plus du double qu’avant la récession.

Difficile pour le moral

Melissa Burgis fait partie de ces personnes sans emploi depuis plusieurs mois. Elle a perdu son travail de représentante des ventes en décembre. C’est la période la plus longue où elle a été sans emploi depuis le début de sa carrière.

« Au début, j’étais confiante, dit-elle. J’étais convaincue que je me trouverais un nouvel emploi rapidement. »

Les semaines sont devenues des mois et la recherche prolongée a mis une pression financière, mais aussi mentale sur elle.

« J’ai l’impression d’être inutile. Je me demande souvent ce que je pourrais faire de différent, mais on dirait que c’est hors de mon contrôle », avoue-t-elle.

Les données de Statistique Canada donnent un peu de réconfort à Melissa Burgis qui réalise grâce à celles-ci qu’elle n’est pas seule à vivre cette situation.

Plus de formations ?

L’économiste Trevor Tombe croit que les chiffres de Statistique Canada démontrent une certaine faiblesse dans la population active de la province. « Il pourrait y avoir un décalage entre les compétences des chercheurs d’emplois et celles exigées par les employeurs », explique-t-il.

« Une réalité difficile à surmonter en raison des besoins de formations », ajoute l’économiste.

Les données de Statistique Canada montrent que ce sont les jeunes hommes de 25 ans et moins qui sont les plus touchés par cette dure réalité. Près de 55 % de ceux-ci étaient sans emploi le mois dernier.

« Certains sont retournés à l’école, mais au moins la moitié est simplement absente du marché du travail depuis plusieurs mois », note Trevor Tombe.