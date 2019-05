Une tour cellulaire dénoncée à Sainte-Brigitte-de-Laval

Plus d'une centaine de citoyens de Saint-Brigitte de Laval s'opposent à la construction d'une tour de télécommunications dans leur secteur.

Dans une pétition, ils dénoncent le projet de l’entreprise Vidéotron qui prévoit l’installation d’une antenne de 81 mètres dans le secteur des rues Saint-Antoine et Colibri.

L’instigatrice du mouvement, Magalye Mercier, dénonce le manque de transparence de la Ville.

« Il n’y a eu aucune consultation citoyenne. […] On considère qu’on n’a pas été informés. On demande à nos élus municipaux de nous informer des paramètres », affirme-t-elle.

Les citoyens réclament une consultation d’urgence. « Il y a 95% des résidents autour de la tour projetée qui ne sont pas au courant de ce projet-là. »

Magalye Mercier précise toutefois que l’objectif de la pétition n’est pas de s’opposer au projet de Vidéotron.

« On n’est pas contre. On veut [être informés] de comment on peut mieux servir le niveau cellulaire, mais que ce soit inscrit dans une idée de développement durable. »

Les citoyens craignent les effets que peuvent avoir sur la santé des résidents du secteur. « On sait qu’à moins de 350 mètres d’une tour, les risques de cancer sont multipliés par trois », poursuit Mme Mercier.

Plus de détails viendront