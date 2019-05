Les finances de la Ville d’Ottawa mises à mal par le budget ontarien, selon le maire Watson

Alors que le budget Fideli a offert un portrait rosé à la mi-avril, cet optimisme n’a pas duré, a soutenu M. Watson, vendredi.

Soudain, morceau par morceau, nous trouvons dans les entrailles des documents qu’il y a des coupes significatives qui vont faire mal à bon nombre de personnes. Ça mettra énormément de pression sur notre processus budgétaire pour 2020 et après , a répondu le maire à sa sortie d’une réunion du comité des finances et du développement économique de la Ville.

Parmi les autres changements récents, la Ville d’Ottawa a notamment appris que le budget de ses ambulanciers paramédicaux sera gelé, que Santé publique Ottawa sera fusionnée et fera face à des coupes et que des garderies perdront du financement qui leur permettait de s’ajuster aux salaires qui augmentent.

M. Watson a indiqué que la décision de la province de couper l’entièreté du financement de 3,4 millions de dollars qu’elle accordait à Tourisme Ottawa le rendait perplexe .

Le gouvernement à Queen’s Park parle constamment de création d’emplois. On n’obtient pas cela en coupant un levier économique comme le tourisme , a fait valoir le premier magistrat.

« Carrément injuste »

Le maire Watson a affirmé qu’il a sommé le premier ministre Doug Ford, son cabinet, ainsi que les membres du conseil des ministres d’accorder un temps d’ajustement aux villes.

Ils ont pris ces décisions — certaines d’entre elles rétroactivement — à mi-chemin pendant notre année fiscale. C’est carrément injuste , a plaidé le maire.

Si vous faites ces coupes, donnez-nous les moyens de les mettre en place sans causer le chaos dans lequel on se trouve actuellement , a mentionné M. Watson.

Le maire a indiqué avoir demandé au trésorier de la Ville d’accélérer son évaluation des impacts des changements imposés par Queen’s Park sur les finances de la Ville. Cette analyse, initialement prévue pour juillet, sera finalement effectuée dans deux semaines.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, félicite son ministre des Finances Vic Fedeli à la suite de la présentation du budget 2019 de la province, à Queen’s Park, le 11 avril 2019. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Nous allons pouvoir dire à la province ''Voyez. Ce que vous faites n’est pas bon pour les contribuables ottaviens'' , a-t-il dit.

La Ville de Toronto a déjà procédé à ce décompte et a calculé que les changements du gouvernement progressiste-conservateur vont causer un problème de 178 millions de dollars dans son budget cette année.

Jim Watson a soutenu qu’Ottawa pourrait faire face à des difficultés similaires, mais qu’heureusement, la Ville a des réserves. Or, piger dans ces réserves à mi-chemin dans l’année fiscale, ce n’est pas une façon de gérer une organisation, et ça creuse un trou plus profond pour 2020 , a-t-il dit.

La tension monte

Des municipalités à travers la province ont entamé des démarches pour manifester leur opposition à ces changements alors que la tension monte entre les ordres de gouvernement.

Un groupe de maires dont fait partie Jim Watson a notamment accusé le gouvernement Ford de délégation sournoise .

Jeudi dernier, lors de la période de questions, le député néo-démocrate John Vanthof a demandé au premier ministre Ford d’expliquer les effets de ces changements et comment ils toucheraient les municipalités. M. Ford n’a pas répondu directement à sa question.

Le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, avait précisé, plus tôt cette semaine, que le gouvernement allait revoir le budget provincial ligne par ligne .