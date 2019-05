De jeunes guitaristes de Price qui étonnent

C’est l’enseignante Geneviève Giguère, une ancienne étudiante du conservatoire de musique en guitare classique, qui a convaincu le directeur de l’école de permettre aux élèves d’apprendre à jouer de cet instrument.

Quand on pense à la motivation des jeunes, à leur intérêt et désir de venir à l’école… c’était difficile un peu de dire non à ça. Jean-Pierre Doucet, directeur de l’école des Cheminots-de-Saint-Rémi

Jean-Pierre Doucet, directeur de l’école des Cheminots-de-Saint-Rémi Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Moi je suis un accroc de la musique, ça me tranquillise l’esprit, indique le jeune Clovis Paradis. Je pourrais écouter ça à n’importe quel moment de la journée. C’est une de mes passions. Quand je vais être grand, j’aimerais beaucoup faire un band avec ma grande sœur.

Clovis Paradis. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Je me suis beaucoup améliorée, je connais plus mon manche, je n’ai plus besoin de le regarder beaucoup , confie une autre élève, Laurie Michaud.





C’est important pour nous d’avoir une couleur particulière, de montrer à ces jeunes-là la fierté qu’ils peuvent retirer de se dépasser et de mettre de l’effort , souligne le directeur de l’école.

Les élèves ont développé une grande aisance à la guitare. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Moi j’aime ça être en ensemble parce que tu n’as pas juste un son dans ta musique et ça met beaucoup d’émotions et de tempo. Tanya Migneault, élève

Tanya Migneault. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

L’orthopédagogue a remarqué qu’ils avaient une meilleure motricité fine, motricité globale, aussi au niveau de la synchronisation… ça n’a que du positif à date, ce que l’on constate , fait valoir la professeure Geneviève Giguère.

L’enseignante Geneviève Giguère. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La musique, c’est un genre de méditation, note Geneviève Giguère. Ils sont super concentrés, ils n’ont pas la bougeotte ici, ils l’ont ailleurs et c’est correct, mais ici ils sont super concentrés… ils canalisent leurs énergies pour bien jouer.

L’ensemble Loko-Motiv participe désormais à des compétitions. Il a même obtenu la note d’or lors d’une prestation récemment à Montréal.

Lors de la compétition à Montréal, le message était " amusez-vous, faites du mieux que vous pouvez ", explique le directeur de l’école. Les résultats ont été merveilleux, on ne s’attendait pas à cela…

Chandail avec le logo de l'ensemble. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les élèves iront maintenant représenter leur commission scolaire à Ottawa lors d’une compétition d’envergure nationale le 13 mai.

D'après le reportage de Nadia Ross