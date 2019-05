Une corvée de nettoyage pour embellir Val-d'Or

Plus de 400 citoyens de Val-d'Or vont prendre part samedi à la 11e activité annuelle de nettoyage des parcs et espaces verts.

Le grand nettoyage printanier concernera plus de 70 sites, dont des parcs, des sentiers récréatifs et des terrains sportifs.

L'activité est issue de la politique environnementale adoptée en 2009 par la Ville de Val-d'Or.

Celle-ci vise à améliorer la qualité de vie des citoyens, explique le directeur du Service sports et plein air Ian Bélanger.

Ce que ça dit c'est que les gens sont mobilisés, les gens viennent en groupe, entre amis et collègues de travail, donc ça démontre qu'à Val-d'Or, il s'installe une culture de mobilisation, dit-il. C'est surtout rattaché au sentiment d'appartenance des citoyens et aussi je pense que c'est la fierté qui les anime, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de personnes dans les espaces publics et ailleurs à Val-d'Or.

La Ville a de son côté mobilisé plusieurs équipes chargées de récupérer les déchets ramassés par les citoyens.

Un dîner aura lieu au Club Sports Belvédère.