Fermin Peris, que tous ses voisins appellent affectueusement « Ti-Mine », a 86 ans et il vit seul avec ses deux chiens. Sa maison, comme celles de ses voisins immédiats, a été complètement encerclée par l'eau de la rivière des Outaouais.

Ces nouvelles inondations lui rappellent de nombreux souvenirs dit-il, la voix éraillée par la fatigue et le stress causés par la crue printanière, croient ses voisins.

C’est triste, je pleure tellement. Mais, qu’est-ce qu’on peut faire , se demande le Gatinois, résigné.

M. Peris a 86 ans et il vit seul avec ses deux chiens. Photo : Radio-Canada

1947, puis 1957, puis 1974, puis 2017...

Bien que la crue printanière soit particulièrement forte cette année, le souvenir de crues passées est toujours aussi marquant pour M. Peris.

Quand mon père a acheté cette maison-là en 1923, on était tous noyés. Puis en 1947, en 1957, en 1974 et voilà deux ans. Puis, mon père a toujours dit : ''On reste ici. On reste en haut.'' On n’a jamais voulu déménager , se souvient-il.

Malgré les recommandations de la Croix-Rouge et du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, M. Perris a l'intention de suivre l'exemple de son père et de rester chez lui.

Ils veulent me placer au motel où je pourrais me laver, mais je n’y vais pas , réplique-t-il du tac au tac.

Je suis bien chez nous. Fermin Peris

M. Peris ne manque de rien, mais, sa solitude, comme celle d'autres résidents du quartier, interpelle ses voisins qui vivent aussi des moments difficiles.

C’est le cas de Michel Papineau, un voisin qui est touché par ce que vit son voisin Ti-Mine. Ils n’ont pas de connexion à Internet. Ils n’ont pas d’ordinateur. Les journaux, ils ne lisent pas ça. Ils ne savent pas lire, ou ils ont de la difficulté.

Michel Papineau croit que les villes devraient mieux soutenir les associations communautaires. Photo : Radio-Canada

Du soutien aux associations communautaires

Michel papineau souhaite que les Villes soutiennent davantage leurs associations communautaires, catr ce sont les membres de ces associations qui sont les mieux placés pour connaître leurs quartiers, selon lui.

Qui de mieux que les voisins ou les bénévoles riverains pour connaître leur quartier? Personne d'autre ne peut faire ça. Michel Papineau

M. Papineau, qui a représenté les sinistrés lors du forum sur les inondations en 2017, ajoute que bien des gens qui ont parfois seulement besoin d'écoute hésitent à ouvrir la porte à des étrangers. Ils ont peur des voleurs , dit-il.

La solution, selon lui, est d'impliquer dès le début les associations de quartier qui connaissent leurs résidents. Il s’agit de la même proposition qu'il a faite à la suite des inondations de 2017.

J’espérais que les associations de quartier soient soutenues par les Villes, qu’on les utilise et qu’on les soutienne pour faire ce qu’elles font. En 2017, j’étais isolé, j’étais sur une île. J’étais en train de me noyer. Il y a 500 personnes de l’autre bord qui veulent m’aider, mais qui fait le pont? Qui les aide à nous aider?

De son côté, Fermin Peris est rentré sur son île, accompagné d'un locataire, devenu son compagnon de circonstance. Malgré les tribulations des dernières semaines, il affirme que la vie est belle, mais qu'il se serait bien passé de toute cette eau.

La vie continue, a soupiré l’octogénaire. J'aurais donc aimé ne pas avoir à voir cette eau-là. Ils disaient : ''elle va baisser, elle va s’en aller'', c’est ça... , répond-il de façon sceptique.

Avec les informations de Nathalie Tremblay