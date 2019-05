La Côte-Nord : un beau terrain de jeu pour les ornithologues

La Côte-Nord offre une grande variété d'espèces d'oiseaux à observer et de magnifiques endroits pour le faire, ce qui plaît beaucoup aux ornithologues amateurs comme Alexandre Tardif.

Alexandre Tardif a commencé à s'intéresser aux oiseaux alors qu'il travaillait sur les croisières aux baleines à Tadoussac.

Il rêvait depuis de se rendre jusqu’à Kegaska dans l'espoir d'y faire des observations.

Cette semaine, il s'est enfin rendu jusqu'au bout de la route 138.

Je pense que ça fait deux ans que je m'intéresse aux oiseaux et je commence à m'équiper tranquillement , raconte Alexandre Tardif.

Deux oiseaux volent au loin. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

L'ornithologie quand tu t'intéresses à ça, c'est quand tu conduis, c'est quand tu marches. Que tu sois à Montréal ou à Rivière-du-Loup, c'est partout, vraiment, il y a des oiseaux partout. Alexandre Tardif, ornithologue amateur

Alexandre Tardif devient très volubile lorsqu'il est question d'ornithologie. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Pour moi, venir sur la Côte-Nord, c'était les oiseaux, confie Alexandre Tardif. Pendant mon voyage sur la 138 dans les derniers jours, j'ai eu la chance de faire quand même plusieurs observations. Ce qui est spectaculaire, c'est une bonne présence d'oiseaux de proie. J'ai vu de nombreuses buses à queue rousse, j'ai vu de nombreux pygargues à tête blanche, plusieurs grands hérons.

Atlas, une femelle pygargue à tête blanche Photo : Noémie Roy

On est dans le temps des bernaches, dans le temps de l'outarde, donc c'est ce genre de petites surprises qu'on peut voir un peu partout sur la Côte-Nord , s'enthousiasme Alexandre Tardif.

Une bernache sur la rive. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Mon but, présentement, c'est de faire le plus d'observations possible, d'ajouter des oiseaux à ma liste, indique l'ornithologue amateur. C'est certainement quelque chose qui va m'amener à voyager. C'est un passe-temps qui te fait découvrir des belles régions du Québec.

D’après un reportage de Nicolas Lachapelle