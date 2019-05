Laïcité : débattre dans un champ de mines et survivre

Depuis plus de 10 ans, le débat sur la laïcité est un terrain miné où le moindre faux pas peut provoquer une explosion aux conséquences dévastatrices pour la sérénité de la discussion. C'est avec cette appréhension que le Québec a entamé une fois de plus, cette semaine, ce délicat et souvent douloureux exercice. Malgré le danger qui surgit à chaque virgule, la consultation publique a élevé le débat et a été remarquablement respectueuse et constructive. Résultat : le gouvernement de François Legault pousse un soupir de soulagement et sort grand gagnant.