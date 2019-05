Langues officielles : des organismes fransaskois satisfaits du rapport du commissaire

Contrairement à la Fédération nationale des conseils scolaires francophones qui a émis quelques réserves sur le rapport jeudi dans un communiqué, le président du Conseil scolaire fransaskois (CSF) reçoit avec enthousiasme et espoir le rapport du commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge.

Alpha Barry dit être heureux de constater que le commissaire fait de la modernisation de la Loi sur les langues officielles une de ses priorités.

La loi aujourd’hui doit s’inscrire dans les principes déjà évoqués par le commissaire. Elle doit être dynamique, robuste et réellement efficace. Alpha Barry, président du Conseil scolaire fransaskois

Une des quatre recommandations du rapport concerne le fait de consulter les organismes visés par la loi lorsque le ministère responsable des Langues officielles conclut des ententes qui touchent directement les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Une recommandation importante pour les communautés francophones, constate le président du CSF.

D'autres organismes fransaskois ont pu eux aussi discuter du rapport du Commissariat vendredi à Regina en présence d'un membre du bureau du commissaire. La Société historique de la Saskatchewan, accompagnée de l'Assemblée communautaire fransaskoise et du Conseil culturel fransaskois, ont tous dit être encouragés par la volonté du commissaire de moderniser d’ici 2021 la Loi sur les langues officielles et de la rendre plus contraignante pour les institutions fédérales.

Avec les informations de Marie-Christine Bouillon