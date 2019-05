Moins de vols de Sunwing à l'aéroport de Bagotville

En effet, les vols à destination de Cayo Coco et Cayo Santa Maria ne seront plus offerts. Sunwing invoque le manque d'appareils pour justifier sa décision de passer de six à quatre vols par semaine depuis l’aéroport régional.

La compagnie affirme vouloir préserver les destinations les plus prisées par les voyageurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il sera donc toujours possible de s’envoler vers Cancún, Puerto Plata, Punta Cana et Varadero.

La proportion des sièges réservés aux résidents de la région sera augmentée sur les vols qui demeurent offerts.

L'aéroport Saguenay-Bagotville Photo : Radio-Canada

Dans un communiqué, Promotion Saguenay affirme « travailler en étroite collaboration avec l’entreprise afin de bonifier l’offre pour la saison 2020-2021 ».

L’organisme soutient que Saguenay-Bagotville est « l’aéroport le plus actif au Canada quant aux vols vers le sud ».