Les enjeux des communautés autochtones au coeur d'un congrès de recherche sur le VIH/sida

Quelque 700 chercheurs et membres de groupes communautaires participent à cet événement qui se tient jusqu’au 12 mai à Saskatoon.

Le Dr Jean-Pierre Routy, directeur des Services de maladies chroniques virales à l'Université McGill à Montréal, détaille les obstacles auxquels font face les membres des Premières Nations qui sont infectés par le VIH. En Saskatchewan, les Autochtones sont nombreux à en être atteints, parmi les taux les plus élevés au Canada.

Certaines de ces personnes vivent dans des régions éloignées, qui ne sont accessibles que par avion durant l’hiver. Il y a aussi la différence de culture, une différence de confiance entre des médecins qui vivent à Saskatoon et certains villages éloignés. Jean-Pierre Routy, directeur des Services de maladies chroniques virales à l'Université McGill à Montréal

En 2017, le taux d'infection au VIH en Saskatchewan était deux fois et demie plus élevé que dans le reste du pays. Selon les chiffres indiqués par l’Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV), les autochtones représentent près de 80 % des personnes chez qui le VIH a été diagnostiqué.

Le Dr Jean-Pierre Routy remarque cependant des progrès. La confiance se bâtit. Il y a beaucoup d’efforts faits depuis 10 ans , souligne-t-il.

Le Dr Jean-Pierre Routy estime que des progrès ont été observés, entre autres pour ce qui est de prodiguer des soins à la population touchée par le VIH/sida dans les régions éloignées. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

L’ACRV en appelle, entre autres, à un meilleur accès aux programmes de dépistage et à la création de programmes d'éducation diversifiés conçus pour les différentes communautés. L'Association demande aussi plus d'efforts de prévention du VIH/sida ainsi que plus d'efforts pour lutter contre les préjugés.

Avec les informations recueillies par Omayra Issa