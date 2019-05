Attirer et retenir dans le Nord des étudiants du Sud de l'Ontario

Depuis 2014, 542 étudiants du Centre et du Sud de l’Ontario se sont inscrits dans un des collèges du Nord.

Le projet, financé par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, a été mis en place pour réagir aux changements démographiques.

Les collèges du Nord se sont regroupés parce qu’on a réalisé qu’on est en train de vivre une certaine baisse au niveau des étudiants potentiels , explique Jean Cotnoir, directeur marketing et recrutement au Collège Boréal.

Pour attirer les jeunes du Sud, M. Cotnoir explique que l’accent a été mis sur la qualité de vie.

On parle de plus petits campus, mais on parle de grands programmes et de belles grandes opportunités.

Jean Cotnoir, directeur marketing et recrutement au Collège Boréal