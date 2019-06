Polyfonik 30 : 30 ans d'amour pour la musique franco-albertaine

Le Gala provincial de la chanson a marqué la communauté francophone de l'Alberta, le 10 juin 1989. Quatre participants ont fait naître une tradition, encore bien vivante 30 ans plus tard. Maintenant connu sous le nom de Polyfonik, le concours célèbre son trentième anniversaire, ses trente ans d'amour de la musique franco-albertaine. Ce sont trois anciens Polyfoniciens et une nouvelle Polyfonicienne qui montront sur scène cette année.

Polifonik, c'est tout d'abord un programme de formation, un mentorat pour des artistes en musique, mais qui se termine par un concours.

Matthieu Damer, le directeur du Centre de développement musical de l'Alberta (CDM), passe plusieurs mois à travailler avec les candidats pour leur donner les outils nécessaires afin d’acquérir des compétences et d'atteindre leur plein potentiel.

Matthieu Damer, du Centre de développement musical de l'Alberta Photo : Radio-Canada / Mylène Briand

Les Polyfoniciens feront leur prestation le 22 juin. Les prix seront remis à la fin de la soirée. Il y a trois prix : le prix Ronald Tremblay (chanson primée), le prix Jean-Claude Lajoie (prix du public) et le prix France Levasseur-Ouimet qui couronne le grand gagnant. D'ailleurs, la personne qui remportera ce prix représentera l'Alberta au concours Chant'Ouest et courra ainsi la chance de se rendre au Festival international de la chanson de Granby.

En plus des différents prix, chaque participant recevra un cachet de 1000 $.

Cette année plusieurs anciens ont eu envie de revivre cette expérience enrichissante : Renelle Roy, lauréate en 2003, Sympa César lauréat 2016 et Erik Ringuette lauréat de 2017. Se joint à l’équipe, la toute nouvelle participante Isabelle Cliche.

Voici les quatre Polyfoniciens de cette année. De gaude à droite : Isabelle Cliche, Sympa César, Erik Ringuette et Renelle Roy. Photo : Courtoisie Polyfonik 30

Ces dernières semaines, l’équipe de Radio-Canada s’est amusée avec les Polyfoniciens pour apprendre à les connaître. Vous pourrez les suivre au courant des deux prochaines semaines.

30 ans d’histoire et de talents musicaux franco-albertains, il faut en parler!

Tout a commencé lorsque Denis Colette, le directeur de la radio CHFA, a demandé à ses réalisateurs de présenter différents projets pour célébrer les 40 ans de la radio, en 1989.

Musicien et réalisateur, Ronald Tremblay s’inspire alors du concours de musique de Caraquet, au Nouveau-Brunswick. Il avait tellement aimé l’atmosphère qu’il s’était dit qu’un jour, si la chance se présentait, il aimerait organiser un événement semblable. Le Gala provincial de la chanson française est alors né avec ses artistes locaux.

Ronald Tremblay, un passionné de la chanson francophone dans l'Ouest. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Ronald Tremblay raconte que c’était tout un défi à l’époque de réussir à trouver des talents francophones. Sans internet et sans médias sociaux, le recrutement de talent était difficile.

Au départ, le but du gala c’était de faire du dépistage… On ne savait pas si le gala allait revenir, il fallait retourner toutes les pierres pour trouver un peu de talent un peu partout dans la province. Ronald Tremblay, codirecteur artistique de Polyfonik 30.

Ronald Tremblay s’est mis à chercher et a donc communiquer avec l’ACFA d’Edmonton pour trouver des artistes.

La plus jeune concurrente du premier Gala, Lori-Lee Turcotte, à 20 ans. Photo : Courtoisie Ronald Tremblay

Six noms ont été proposés, mais seulement quatre ont été retenus après leur audition : Crystal Plamondon, Lori-Lee Turcotte, Josée Lajoie et Yvon Loiselle allaient marquer l’histoire de la musique franco-albertaine.

J’avais 24 ans et j’habitais à Plamondon dans le nord et je voulais faire carrière dans la musique. J’avais fait un gros show avant, mais ça, le Gala, c’était impressionnant, même épeurant. Je me sentais tellement comme une petite country girl, pas à ma place, mais quelle expérience! Crystal Plamondon, auteure-compositrice-interprète

Répétition du Gala, en 1989, pour Crystal Plamondon Photo : Courtoisie Ronald Tremblay

L’événement qui devait être une occasion unique a attiré une si grande foule qu’après seulement 15 minutes de spectacle, les organisateurs avaient déjà décidé qu’ils recommenceraient l’année suivante. Une tradition s’est établie et évolue depuis maintenant 30 ans.

« Au fil des ans, on a fait venir des gens qui étaient reconnus et qui avaient une approche plus pédagogique, pour offrir des formations aux artistes, des ateliers de base d’écriture, de la mise en scène par exemple. Mario Chenart a été un des formateurs, et il savait comment sculpter une chanson, comment l’écrire et la structurer », explique Ronald Tremblay.

Quelques faits marquants…

: Création du Gala interprovincial de la chanson (renommé Chant’Ouest en 1997). 1994 : 5e anniversaire. Première sortie du Gala à Saint-Isidore. C’est la plus grosse foule, à ce jour. Plus de 350 personnes ont assisté à la soirée.





Gala interprovincial de la chanson en 1994 : Yvonne Carrier (lauréate ACI), Roberta Michele (chanson primée) et Micheline Girardin (lauréate INT). Photo : Photo : Terry Bourque Photography - Courtoisie: Ronald Tremblay

1997 : Auparavant présenté à l’auditorium de la Faculté Saint-Jean, l’événement fait son entrée à La Cité francophone d’Edmonton. Le premier prix spécial de la chanson albertaine est remis à France Levasseur-Ouimet.

Ariane Marhÿke Lemire a remporté le Chant’Ouest 1999 et s’est rendue à Granby. Photo : Nick Carlson

Pour son 10e anniversaire, le Gala sort d’Edmonton et se rend à Bonnyville. Robert Walsh devient le directeur musical. 2001 : Le prix remis aux auteurs-compositeurs-interprètes devient le prix France Levasseur-Ouimet. Joël Lavoie devient le producteur du Gala albertain. Les disques de Pierre Sabourin et de Marie-Josée Ouimet sont en nomination aux Prairie Music Awards.

MATTHIEU DAMER (Chanson primée 2003); MATHIEU GAUTHIER (interprète 2008); GRAHAM PETIT (finaliste 2011); MARIE-JOSÉE OUIMET (interprète 1997; Prix du public, Chant’Ouest 1997); BAROBLIQ / PATRICK DUNN (Gala albertain et Chant’Ouest 2009); MIREILLE MOQUIN (interprète, Gala albertain et Chant’Ouest 2005); JOËL LAVOIE (auteur-compositeur-interprète 2004); ARIANE MAHRŸKE LEMIRE (auteure-compositrice-interprète, Gala albertain et Chant’Ouest 1999), JUSTIN BLAIS et NATACHA HOMERODEAN (2009) Photo : Courtoisie Ronald Tremblay

Josée Thibeault devient la directrice artistique. 2005 : Le Gala a lieu à Calgary.

Mireille Moquin a remporté le prix d'interprétation au Chant’Ouest 2005 et s’est rendue à Granby. Photo : Dominik Fusina

Le collectif Mudgarden devient le premier groupe à participer au Gala albertain. 2009 : C’est le 20e anniversaire et l’événement retourne à la Faculté Saint-Jean. Joël Lavoie devient le directeur musical. Le duo JUNA représentera l’Alberta au Chant’Ouest et ira à Granby.

Le Gala albertain de la chanson devient Polyfonik. 2013 : C'est le Centre de développement musical (CDM) qui produira dorénavant Polyfonik.

L'artiste albertain Christian De la Luna chante une ballade au gala Chant'Ouest 2013. Photo : Radio-Canada / Mylène Briand

2014 : C’est le 25e anniversaire de l’événement.

Les trois participants de Polyfonik 25 : Isaël, Stéphanie Blais et Karimah Photo : Polyfonik 25

2018 : Renelle Ray lauréate de tous les prix de Polyfonik 2018, représentera l’Ouest à Granby.

Renelle Ray a présenté une chanson écrite pour sa mère, un moment touchant. Photo : Radio-Canada

Pourquoi changer d'appellation?

Le Gala provincial de la chanson française devait être un événement unique, mais vu sa popularité, les organisateurs on récréé l'événement les années suivantes. En 1992 le Gala provincial de la chanson francophone devient le Gala albertain de la chanson, mais c'est un nom qui, selon Ronald Tremblay, manquait d'originalité.

« À la 20e édition, on voulait faire une coupure, on voulait quelque chose de moderne et qui sort des moeurs. On avait une nouvelle dynamique, une nouvelle direction et ce n'était plus vraiment un gala, alors on a trouvé le nom Polyfonik. Un nom qui s'agence bien avec ce que représente l'événement, mais on voulait aussi garder la tradition donc on a gardé le chiffre après le nom : Polyfonik 21, pour l'année suivante. »

Évolution

En 30 ans, ce n’est pas juste l’événement qui a évolué, mais aussi l’industrie de la musique et les artistes.

«Lauréat 1995 du Gala albertain et du Gala interprovincial (avant le Chant’Ouest) chez les auteurs-compositeurs-interprètes, Pierre Sabourin une des premières "stars" au début des années 2000.» Ronald Tremblay Photo : Courtoisie Ronald Tremblay

« Les artistes ont acquis une grande autonomie avec le temps. Les premiers, on avait tendance à les “ouater” un peu plus, à les défendre sur la scène publique, on anticipait leurs besoins parce qu’on voulait que les choses se passent bien. Et vers la fin des années 1990 les artistes ont commencé à faire du réseautage, à coécrire et il y a eu aussi des collaborations entre les artistes de différentes provinces. Ils avaient beaucoup plus d’autonomie et un tout autre niveau en musique », raconte Ronald Tremblay.



« Dans le temps on se débrouillait, mais maintenant les artistes sont tellement plus compétents techniquement. La compétition est féroce donc il faut se démarquer encore plus… ».

Festival Edmonton chante Photo : Festival Edmonton chante

Depuis le premier gala, plusieurs autres événements sont nés tels que Edmonton chante, le Galala, et bien d’autres.

Il y a 30 ans, "we were the only game in town" et les gens avaient hâte au gala pendant 364 jours. Depuis, il y a eu plein d’événements créés à travers le Gala, que ce soit interprovincial ou à l’intérieur de la province. Et c’est bien, ça bouillonne de créateurs. Ronald Tremblay

Crystal Plamondon est l'une des premières artistes à avoir participé au Gala en 1989 et elle est devenue une artiste renommée. Photo : Radio-Canada

En 30 ans, il y aura eu 119 finalistes, plus de 6000 spectateurs et plus d’une centaine d'artisans et de techniciens qui y ont travaillé, ont soutenu le projet et partagé leur passion.

Et l’aventure continue, encore cette année.

C’est important parce que c’est une fenêtre qui s’est ouverte sur le reste du pays, pour nous faire connaître en tant que francophones de l’Ouest. Ronald Tremblay