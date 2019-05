Un roman illustré prend vie dans la nouvelle pièce de science-fiction Red Earth

La pièce Red Earth (« La planète rouge ») a été créée au Manitoba et sera jouée pour la première fois par la compagnie One Trunk Theatre. C'est un mélange inventif de performance en direct et d'illustrations qui transcendent le théâtre conventionnel.

Production théâtrale audacieuse, Red Earth rassemble des illustrations, des animations, des projections vidéo et des performances en direct pour donner vie au roman illustré du même nom, dont les spectateurs recevront un exemplaire gratuit avec leur billet.

Cocréée par Andraea Sartison - qui dirige la production sur scène - et le romancier primé GMB Chomichuk, Red Earth est donc à la fois une pièce de théâtre produite par One Trunk Theatre et présentée par le Theatre Projects Manitoba en collaboration avec le Prairie Exchange Theatre, et un roman illustré écrit par les dramaturges Rick Chafe et Kristian Jordan.

Les artistes interagissent avec des dessins et des animations spectaculaires, ce qui crée une sorte d' « ensemble virtuel ». Photo : Theatre Projects Manitoba / Kristian Jordan

L’histoire tourne autour de trois astronautes de la fin du 21e siècle qui quittent une Terre en difficulté pour coloniser Mars, espérant ainsi donner une seconde chance à l’humanité.

Red Earth permet de réfléchir autant à notre présent qu'à notre avenir, et elle interroge nos façons de vivre sur Terre et ce à quoi nous voulons que notre planète ressemble, souligne le chroniqueur de théâtre de CBC, Joff Schmidt. C’est une oeuvre réfléchie et souvent émouvante, qui aboutit à une conclusion poignante, souligne-t-il.

Elle présente toutefois quelques défauts communs à beaucoup d’oeuvres de science-fiction, dit-il, comme le fait que le dialogue est parfois trop sérieux. Les quatre acteurs de la pièce jouent avec détermination. Or, ils ne parviennent pas à créer des personnages avec lesquels le spectateur peut vraiment entrer en contact.

Ce qui fait littéralement sortir Red Earth des feuilles de papier d'un roman, c’est sa conception créative, d"après Joff Schmidt.

Sur la base des illustrations de GMB Chomichuk, des dessins et des animations spectaculaires qui sont projetés sur un rideau de gaze emmènent les spectateurs dans le paysage martien et les couloirs d’un vaisseau spatial.

Jouant parfois derrière le rideau, les interprètes interagissent avec ces illustrations projetées, ce qui donne l'impression de regarder un roman illustré interprété en direct, un exploit qui impressionnera les amateurs de bande dessinée et de théâtre.

Red Earth, du One Trunk Theatre, présenté par Theatre Projects Manitoba, est au Prairie Theatre Exchange jusqu'au 18 mai.

D'après les informations de Joff Schmidt de CBC