12 ans de médecine à l’UQAC : plusieurs finissants choisissent la région

Les étudiants de la dixième cohorte du programme de médecine à Saguenay ont souligné la fin de leur formation lors d'une cérémonie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Le programme, qui existe depuis plus de 12 ans, semble porter fruit dans la région.

Trente-et-un médecins célèbrent la fin de leurs études cette année.

Le programme délocalisé de l'Université de Sherbrooke a ouvert ses portes à Saguenay en 2006. Sur les 276 personnes formées par le programme, 30 % ont élu domicile au Saguenay.

Ils tombent en amour avec la région, ils voient le style de vie, c'est le facteur numéro un de recrutement, de rétention , pense la doyenne associée au campus de Saguenay, Sharon Hatcher.

J’ai fait partie de la première promotion puis on expliquait aux gens que oui, ça existe d’apprendre la médecine ailleurs qu’à Québec, Montréal ou Sherbrooke Mathieu Desmeules, pédiatre

Pas de pénurie de médecins

Cette année, plus de 70 % des étudiants ont opté pour une résidence en médecine familiale.

Les gens sont toujours contents quand on dit qu'on va en médecine de famille, tout le monde nous dit on en manque tellement, on en a tellement besoin, donc c'est gratifiant de savoir qu'on va aider la population à ce niveau-là , témoigne la finissante Catherine Plourde.

Selon les responsables, la présence du programme dans la région contribuerait à limiter les effets de la pénurie de médecins de famille qui sévit au Québec.

On a rehaussé le nombre de médecins de famille, c'est l'une des régions les mieux pourvues au Québec. En fait, même si certains ont des difficultés à s'en trouver dans la région on est rendu à près de 92 % de la population qui a un médecin de famille ,explique Sharon Hatcher.

Depuis la création du programme, 158 des finissants ont opté pour la médecine familiale.

Avec les informations de Catherine Dib