Ottawa annonce le prolongement de l'autoroute 19, sans Québec

Ainsi, Ottawa fournira plus de 260,4 millions pour le projet de prolongement de l’autoroute 19, entre les autoroutes 440 et 640, plus de 78,8 millions pour la réfection du pont Pie-IX, entre Montréal et Laval, et plus de 6,1 millions pour la construction de la voie réservée au service rapide par bus (SRB) sur ce même pont.

L'autoroute 19

Selon le gouvernement fédéral, le prolongement de l'autoroute 19 permettra de créer un lien « efficace » de transport collectif, de réduire la congestion sur le réseau et de diminuer le temps de déplacement pour les usagers de la route.

Le nouveau tronçon aura trois voies par direction, dont une réservée aux autobus, au covoiturage et aux véhicules électriques. Le projet prévoit aussi la construction d’un nouveau pont, d’un stationnement incitatif et d’un terminus d’autobus.

Le nouveau pont Pie-IX accueillera une voie réservée au SRB Pie-IX, une piste polyvalente pour les piétons et cyclistes du côté est, et un trottoir du côté ouest. Photo : Radio-Canada

Le pont Pie-IX

Les travaux sur le pont Pie-IX permettront le remplacement du tablier actuel par un nouveau, en acier-béton, comportant six voies, dont quatre en direction de Montréal et deux en direction de Laval. Le trottoir sera agrandi à l’ouest et une nouvelle piste pour piétons et cyclistes sera aménagée à l’est.

Finalement, une voie réservée au SRB Pie-IX, de plus d'un kilomètre, sera aménagée.

Il s’agit pour Montréal d’un projet de transport en commun important, dont les travaux commenceront le 18 mars prochain.

Tensions avec Québec

L’annonce de lundi matin, sans le gouvernement de François Legault, illustre les tensions actuelles entre Ottawa et Québec en matière d’infrastructures.

En coulisses à Ottawa, des libéraux ont commencé à critiquer les agissements de la Coalition avenir Québec qui, selon eux, semble vouloir bloquer des projets prêts à être annoncés.

« Ils nous mettent des bâtons dans les roues », affirme une source libérale qui explique que la saison de la construction arrive à grands pas et que le fédéral espère que ces travaux pourront débuter à temps.

Même publiquement, les libéraux fédéraux n’hésitent pas à critiquer le gouvernement Legault, notamment dans le dossier du tramway à Québec.

Si la région de Québec est privée du 1,2 milliard d'argent fédéral, ils [la CAQ] me trouveront sur leur chemin. Le ministre fédéral responsable de la région de Québec, Jean-Yves Duclos

Pour sa part, le député libéral Joël Lightbound a souligné que depuis 2015, 677 projets d’infrastructure ont été approuvés, mais seulement 6 depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ.

Selon le gouvernement fédéral, la province fournira prochainement les détails de son financement.

Par contre, à Québec, on explique que le projet de prolongement a changé depuis l'élection de la CAQ, et que le gouvernement n'est pas encore prêt à faire une annonce.

Philippe-Vincent Foisy est correspondant parlementaire au bureau de Radio-Canada à Ottawa et animateur du balado La mêlée politique.