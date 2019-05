Inondations en Abitibi-Témiscamingue : le niveau des lacs augmentera encore

Les niveaux de plusieurs lacs et rivières pourraient bien dépasser le seuil qui avait été atteint en 2013 lors de la crue des eaux qui avait causé de nombreuses inondations dans la région. Déjà, certaines résidences et routes sont inondées un peu partout en Abitibi-Témiscamingue.

La résidence de Robert Ouellet aux abords du Lac Bruyère à Rouyn-Noranda est entourée d'eau.

À l'aide de pompes et de sacs de sable, il tente par tous les moyens d'éviter que l'eau entre dans la résidence. Malgré le fait qu'il n'est pas assuré contre les inondations, il garde le moral.

On aime bien le coin, c'est tranquille, une belle place, il y a juste ça, mais il faut faire avec. On va finir de se préparer pour les prochaines années puis après ça peut-être qu'on sera plus à l'aise de la regarder monter.

Robert Ouellet n'est pas le seul dans cette situation. Les niveaux des lacs Bruyère, Beauchastel et Montbeillard devraient atteindre et peut-être même dépasser le niveau de 2013. On estimait à ce moment qu'un tel niveau serait atteint seulement une fois aux 20 ans.

La route des Pionniers en direction de Bellecombe est d'ailleurs submergée par l'eau. La circulation se fait en alternance.

La mauvaise nouvelle pour ces riverains, c'est que le débit de la rivière Kinojévis à Cléricy continue d'augmenter et devrait atteindre un sommet au cours du week-end.

De 48 à 72 heures plus tard, l'eau devrait se retrouver dans les lacs Bruyère, Beauchastel, Montbeillard et Kinojévis.

Pour cette raison, la Ville de Rouyn-Noranda a pris la décision d'évacuer de manière préventive ceux qui souhaitent quitter leur résidence aux abords du lac Beauchastel.

Actuellement, on a ciblé une dizaine de bâtiments sur le chemin Lavigne et on parle d'une quarantaine de maisons sur le chemin du Lac Beauchastel pour un total de 50, mais ce ne sera pas tout le monde qui va évacuer, parce qu'il y a déjà des gens qui ont manifesté qu'ils vont rester là , affirme le directeur du service incendie et de la sécurité civile, Stephen Valade.

Le sous-sol de ce résident du rang du Lac Beauchastel a été inondé. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le débit augmente aussi dans la rivière Harricana

À Amos, la rivière Harricana a atteint le seuil d'inondation moyenne, ce qui fait en sorte que le niveau de l'eau monte sur la rue Principale Sud. Le directeur du service des incendies de la Ville d'Amos, Pierre Gagnon, affirme que des digues ont été construites afin de retenir l'eau le plus possible.

Là on a atteint le débit et le niveau de 2013, puis on anticipe que ça va monter encore alors on lève nos digues encore plus. Au niveau des résidences et des commerces, en ce moment il n'y a pas de problème, à part qu'il y a de l'eau pour se rendre au commerce alors ça se passe bien malgré tout.

Le lac Témiscamingue atteint un niveau historique

Le niveau de l'eau du lac Témiscamingue demeure sous haute surveillance.

Au niveau du lac Témiscamingue, on va atteindre des niveaux jamais atteints dans les dernières années , ajoute le directeur général de la sécurité civile en Abitibi-Témiscamingue, Gaétan Lessard.

Depuis le début de la semaine, des dizaines de bénévoles s'affairent à remplir des sacs de sable et ériger des digues pour empêcher l'eau d'atteindre les résidences.

À Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue, les riverains se préparent au pire. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

À Notre-Dame-du-Nord, une trentaine de bénévoles étaient à pied d'œuvre encore vendredi après-midi pour remplir des sacs de sable supplémentaires et les installer sur la façade des résidences.

C'est pour aider des gens qui sont dans le besoin. Les maisons sont en danger. On est à la retraite. Il faut utiliser notre temps donc on vient aider des amis , explique un bénévole, Jacques Voynaud.

Rappelons que Services publics et Approvisionnement Canada a émis un avis jeudi en fin de journée, informant la population que la partie nord du lac Témiscamingue pourrait augmenter d'environ 50 centimètres d'ici les 5 prochains jours.

Il est important de couper le courant

La conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec Sylvianne Legault rappelle aux riverains qu'il est important de débrancher le courant s'ils sont sur le point d'être inondés.

Autre élément très important, c'est que quand ces événements sont derrière nous et que les gens veulent rétablir le courant dans leur maison, c'est important que ce soit fait par un maître électricien.

Si l'eau est entrée dans votre résidence, il est important de communiquer avec le service de sécurité civile de votre municipalité. Vous pouvez également contacter Hydro-Québec au 1-877-234-6548 poste 8715.

- Avec la collaboration de Tanya Neveu