Entrée en bourse d’Uber : des chauffeurs laissés sur le trottoir

Si l'entrée en bourse d'Uber a permis à l'entreprise de covoiturage de récolter des milliards de dollars, ses chauffeurs ne croient pas qu'ils obtiendront une part du gâteau. Certains se plaignent des conditions de travail que la compagnie impose et qui peuvent être modifiées d'un claquement de doigts.

Uber n’a pas connu une bonne première journée en bourse : son action a clôturé à 41,57 $ US, quelques dollars de moins que son prix d’introduction de 45 $ US.

Malgré cette performance en deçà des attentes, l’entrée en bourse lui a permis de récolter 8,1 milliards de dollars US, soit environ 10,8 milliards de dollars CA. Les chauffeurs d’Uber ne toucheront pourtant pas grand-chose de cette cagnotte.

Radio-Canada a interrogé plusieurs chauffeurs qui craignent de voir leur compte Uber suspendu s’ils parlent à visage découvert. C’est le cas de celui que nous appellerons David, qui est chauffeur pour Uber à temps plein à Calgary depuis deux ans et qui a accepté de nous accorder une entrevue sous le couvert de l’anonymat.

Je pense qu’Uber est un peu trop gourmand. C’est exagéré. David, chauffeur Uber à Calgary

Il est choqué de savoir que l’entreprise génère autant d’argent alors que les chauffeurs gagnent de très bas salaires. Il estime qu'il reçoit de 40 à 45 % du montant qu’un client paie pour une course. Pour un déplacement vers l’aéroport de 70 $, cela se traduit par environ 30 $ dans ses poches.

David croit qu’un salaire représentant 75 % du montant de la course serait plus juste. « Uber contrôle tout, mais est propriétaire de rien », dit-il, rappelant que les chauffeurs doivent payer entre autres leurs propres assurances, leur voiture et leur carburant.

À la merci d’Uber

Récemment, Uber a également changé sa structure de frais, c’est-à-dire que les usagers payent plus pour un déplacement, mais l'entreprise verse moins d’argent à ses chauffeurs. « Ils ont procédé à cette opération pour rendre l’entreprise plus attrayante aux yeux des investisseurs en vue de son entrée en bourse », croit Arvind Magesan, professeur associé au Département d’économie de l’Université de Calgary.

Selon lui, en tant qu'entrepreneurs indépendants, les chauffeurs ont peu de pouvoir de négociation face à ce type de décisions.

C’est l’une des caractéristiques de ce type d'économie. Les chauffeurs n’ont pas de contrat à long terme avec l’entreprise qui leur garantit un niveau de revenus pour une certaine période. Ça peut changer du jour au lendemain. Arvind Magesan, professeur associé au Département d'économie de l'Université de Calgary

« Ils sont à la merci du marché et de ce que Uber veut facturer », relate le professeur. « Ils se sentent impuissants, parce que leur situation se détériore, tandis que celle d’Uber semble s’améliorer avec le temps. »

Un front commun possible au Canada

David, chauffeur à Calgary, croit que le déclenchement d'une grève pourrait être imminent.

« À 100 %, j'en suis sûr », affirme-t-il sans hésitation. L'entrée en bourse d'Uber a d'ailleurs ravivé la grogne des chauffeurs qui, à Calgary, discutent tous les jours de leurs problèmes de rémunération lorsqu'ils se regroupent à l'aéroport.

Oui, je participerais à la grève, mais je n'irais pas devant le bureau d'Uber. Je ne travaillerais pas, c'est tout. David, chauffeur Uber à Calgary

Le professeur Magesan croit que la seule manière de donner plus de pouvoir de négociations aux chauffeurs serait qu'ils se regroupent et fassent front commun. La syndicalisation leur donnerait plus de poids, mais il sera difficile de syndiquer des contracteurs indépendants, selon lui.

« Je crois qu'ultimement, les gouvernements devront trouver une manière de permettre la syndicalisation de ces travailleurs ou une autre forme de protection, tout en permettant aux entreprises de garder le modèle d'affaires qui a connu tant de succès », estime Arvind Magesan.

Uber n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.