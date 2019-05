Une nouvelle barge en 2020 sur la rivière Saint-Augustin

La Société des traversiers du Québec (STQ) payera 5,46 millions de dollars pour cette embarcation.

La barge transporte les marchandises du Bella-Desgagnés de la rive de Pakua Shipu vers le village de Saint-Augustin, tandis qu'un aéroglisseur le fait pour les passagers.

On va disposer d'une barge autopropulsée, avec une meilleure manœuvrabilité. À peu près le même gabarit et le même volume de marchandises pourront être transportés , détaille Alexandre Lavoie, porte-parole de la STQSociété des Traversiers du Québec .

[La barge sera] plus sécuritaire, plus manoeuvrable et plus adaptée aux conditions de navigations dans ce coin-là.

Alexandre Lavoie, porte-parole de la Société des traversiers du Québec