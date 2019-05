L'Inde s'invite pour l'été au Musée des beaux-arts de Winnipeg

L'exposition, produite par l'Art Gallery de l'Alberta et le Musée des beaux-arts du Canada, permet de porter un regard sur certains enjeux contemporains, tels que les frontières et l'environnement, et de réfléchir à certains grands thèmes : la migration, l'immigration, la diaspora.

On y découvrira plus de 100 œuvres d’art réalisées par une vingtaine d'artistes établis, habitant en Inde, indo-canadiens ou encore de descendance indienne et vivant au Canada.

Des œuvres vidéo, multimédia, sonores, de même que nombre de toiles, de sculptures et de dessins constituent cette exposition d'envergure, la première au Canada consacrée au travail d'artistes contemporains issus de communautés sud-asiatiques.

À elle seule, l'installation de l'artiste winnipégoise Divya Mehra – une structure gonflable à l'image du Taj Mahal – vaut le déplacement.

L'exposition Perspectives croisées : de l'Inde au Canada est présentée du 11 mai au 8 septembre 2019 au Musée des beaux-arts de Winnipeg.

Au programme : oeuvres, visites guidées, station samosas, bar, DJ