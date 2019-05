Un sénateur allié de Trump défend les Canadiens emprisonnés en Chine

Cet appui sans réserve des Américains survient alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a atteint un nouveau sommet, vendredi, avec l'administration Trump qui a imposé des tarifs douaniers de 200 milliards de dollars sur les importations chinoises.

Plus tôt cette semaine, le sénateur de l'Idaho, Jim Risch, a présenté au Sénat américain une motion en soutien au Canada, qui a arrêté la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou en décembre, à la demande des États-Unis. La motion a reçu un rare appui unanime des sénateurs.

Le président du Comité des affaires étrangères du Sénat a dit à La Presse canadienne que les Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor étaient moins bien traités que Mme Meng, qui est libérée sous caution à Vancouver. MM. Kovrig et Spavor ont été arrêtés en Chine neuf jours après l'arrestation de Mme Meng, sous prétexte qu'ils auraient violé la sécurité nationale du pays.

Jim Risch a été contrarié par les propos du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a demandé au Canada de libérer Mme Meng pour qu'elle revienne « saine et sauve » dans son pays.

« Mme Meng vit chez elle et a un accès complet à un système judiciaire fonctionnel qui traite son dossier. Les citoyens canadiens sont détenus dans des conditions rigoureuses, sans accès à des avocats ou à des représentants consulaires », a-t-il mentionné dans une réponse écrite à des questions.

« Le Canada a donné accès à Mme Meng à un avocat de son choix et à d'autres droits que tout le monde devrait avoir, selon nous [...] Ce sont ces droits que le gouvernement chinois refuse à ses propres citoyens », a-t-il ajouté.

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a rencontré le comité de M. Risch en privé plus tôt cet hiver pour solliciter l'appui des alliés du Canada dans son litige avec la Chine.

« La ministre Freeland a abordé la question avec moi et j'estimais qu'il était important de mener une initiative pour montrer le soutien du Sénat aux démarches du Canada en réponse à la demande des États-Unis », a-t-il écrit.

Je crois qu'il est important de soutenir nos alliés et amis, et le Canada est l'un de nos plus forts.

Jim Risch, sénateur républicain de l'Idaho