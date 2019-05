À Edmonton, un casse-tête pour contourner les travaux du train léger à pied

Pour Nathalie Tremblay, qui habite le quartier Strathearn, la belle marche d’une vingtaine de minutes qui la menait à son travail au centre-ville est devenue un périple rempli de surprises.

« La construction a commencé, le pont a disparu et la marche pour se rendre au bureau était non seulement beaucoup plus longue, mais plus difficile », dit-elle.

D’abord, il a fallu s’habituer à prendre un détour d’un kilomètre pour contourner la section de la route Connors où les trottoirs sont fermés depuis environ un an. Bien des piétons choisissent donc des raccourcis non officiels ou marchent simplement un peu plus loin, mais cette option n'est pas toujours possible en hiver ou pour les personnes à mobilité réduite.

D'autres détours sont apparus et depuis que la 95e Avenue a été fermée, l'arrêt d'autobus a changé plusieurs fois d'endroits.

« Le problème, c’est qu’on n’avait pas toujours d’avertissement. La compagnie envoie des courriels pour avertir les détours d’automobile, mais malheureusement, ils n’avertissent pas pour les détours piétonniers », explique-t-elle.

Nathalie Tremblay aimerait que la Ville d'Edmonton communique mieux l'emplacement des détours piétonniers dans les zones de construction. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Elle croit tout de même que TransEd, la compagnie responsable des travaux, fait des efforts pour s’adapter à la communauté, mais elle a souvent l’impression que les besoins des piétons passent après ceux des automobilistes.

Elle aurait aimé que la Ville s’implique davantage dans l’aménagement du trafic et des passages cyclistes et piétonniers.

TransEd affirme toutefois qu’elle prend la sécurité et le confort des piétons très au sérieux. « Nous priorisons même les piétons avant les cyclistes et les voitures, parce que les voitures ont d’autres options », affirme Dean Heuman, coordonnateur aux relations avec les intervenants.

Il assure que les trottoirs ne sont entièrement fermés qu’en dernier recours, comme sur la route Connors, où l’inclinaison en bordure de la route ne permet pas l’aménagement d’un passage piétonnier.

« Nous savons que ça prend un peu plus de temps [...], mais en ce moment, il n’y a rien qu’on puisse faire », explique M.Heuman.

C’est peut-être le plus important projet d’infrastructures de l’histoire d’Edmonton et nous demandons la patience des gens pendant qu’on le fait Dean Heuman, coordonateurs des rekatuibs avec les intervenants, TransEd

La route Connors devrait rouvrir aux piétons d’ici le mois d’août.

Des améliorations au centre-ville

Plusieurs autres intersections ont été fermées au centre-ville, où des inquiétudes face à la sécurité des piétons ont été signalées dès l’été dernier. Le président de la ligue communautaire locale, Chris Buoyze, reconnaît que des efforts ont été faits depuis. Des barrières de sécurité ont notamment été ajoutées, et la communication s’est améliorée.

Il souligne cependant que la construction du LRT est loin d’être terminée. « Ce sera important de continuer à surveiller ces projets pour s’assurer qu’on maintient l’accès piétonnier », croit M. Buoyze.

Il considère que la Ville pourrait encore améliorer la communication des détours piétonniers, notamment en les publiant sur son site web, comme il le fait pour les détours automobiles.

La Ville d'Edmonton a fait savoir qu’elle reconnaissait les limitations de sa carte sur les perturbations au trafic, et qu’elle travaille présentement sur une mise à jour.