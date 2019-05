Stephanie Wakefield : bergère et universitaire

Pendant environ quatre ans, Stephanie, originaire de Lloydminster, une ville située à la frontière de l’Alberta et de la Saskatchewan, passait des heures et des heures sur les routes de la province. La jeune camionneuse transportait du pétrole.

Femme menue, elle aimait l’idée d’être derrière le volant de ces énormes camions. Mais en 2014, elle perd son emploi, en raison de la baisse du prix du pétrole.

Elle décide alors de retourner aux études. Son rêve de devenir vétérinaire remonte à la surface.

Agrandir l’image Des brebis enceintes à la ferme Wakefield-Bex Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Elle parle de ce rêve avec son conjoint Tom, originaire de l’Angleterre. Son amoureux avait déménagé au Canada avec l’idée d’être fermier. Tom suggère de louer une terre et d’acheter des moutons. Il croit que cette expérience avec les animaux sera bénéfique pour Stephanie et lui donnera plus de chance d'être admise en médecine vétérinaire.

Agrandir l’image Thomas Bex et Stephanie Wakefield Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Quand Stephanie et Tom ont une idée, ils ne perdent pas leur temps. Après tout, ils se sont fiancés trois mois après s’être rencontrés.

Un mois après avoir eu l’idée, le couple avait une ferme et 60 moutons. Tout un changement pour Stephanie, élevée en milieu urbain, qui n’avait jamais vu un mouton de sa vie!

Le jeune couple avec peu de moyens, a ensuite trouvé beaucoup de façon d’économiser. Tom et Stephanie ont acheté de l'équipement sur Kijiji et ont même ramassé du foin dans des fossés pour nourrir leur troupeau.

Ils sont parmi les éleveurs de moutons les plus jeunes de la province. Stéphanie a 25 ans et Tom, 28 ans.

L’année dernière le pari de Stéphanie de démarrer une ferme pour l'aider à être admise en médecine vétérinaire a tenu. Son expérience sur la ferme comptait plus que ses résultats scolaires, selon elle.

Dans l’entrevue ils demandent toute sorte de questions, (...) ils demandent est-ce que tu as de l’expérience avec les animaux et j’ai pu dire oui .

Une brebis à la ferme Wakefield-Bex Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Stephanie vient tout juste de terminer sa première année d’étude. C’était une année très exigeante, mais bien réussie.

Durant cette année scolaire, Tom a pris soin de la ferme, alors que Stephanie était à l'Université de la Saskatchewan. Stephanie a terminé ses cours au bon moment pour la saillie des brebis.

Ces fermiers peu conventionnels n'auraient pas voulu qu'il en soit autrement.

Stephanie rêve maintenant d’avoir un jour sa propre pratique vétérinaire et pourquoi pas, continuer l'élevage des moutons.