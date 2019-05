Des jeunes réclament de l’eau pour les Premières Nations du Manitoba

Plus de mille jeunes se sont réunis au centre-ville de Winnipeg vendredi pour défendre l'accès à l'eau potable dans toutes les Premières nations du Manitoba. Leur but était de sensibiliser les citoyens à la cause et d'inciter le gouvernement fédéral à prendre des mesures.

La Marche pour l’eau est l'initiative d’un élève de douzième année de l'école Seven Oaks Met, Eric Jasysyn.

Il explique que cette manifestation est une suite logique à un premier projet de concert et de défilé de mode caritatif organisé au mois de mars au profit de la Première Nation de Shoal Lake no 40.

« Nous voulions reconnaître les plus de 90 communautés qui sont touchés par des avis de faire bouillir l’eau. C’est une injustice et nous devons nous faire entendre pour que ces communautés aient accès à de l’eau potable et propre », déclare le jeune activiste.

Jasmine Wallace, étudiante en douzième année au collège Garden City, espère que la manifestation fera en sorte que d'autres prendront conscience du problème et qu'elle permettra vraiment de sensibiliser la population aux enjeux relatifs à l'accès à l’eau.

« Moi-même, je n’en savais rien avant que soit organisé le défilé de mode caritatif en mars, explique-t-elle. Nous sommes la prochaine génération. Les enfants ont plus de motivation. Si on commence maintenant, ça veut dire qu’on a encore beaucoup de temps pour travailler sur cette question ».

Pour elle, la situation des Premières Nations dans le secteur de Shoal Lake 40 n’est pas acceptable.

« Nous, on a notre eau qui vient de Shoal Lake, alors que les gens de la région de Shoal Lake 40 doivent faire bouillir leur eau », fait-elle remarquer.

Dans la foule lors de la marche, des jeunes scandant des slogans et quelques adultes sont également de la partie.

Enseignante au collège Garden City, Lia Baffour-Awuah est venue avec toute sa classe de 9e année.

« Je pense que c’est important de montrer à mes élèves comment ils peuvent participer et faire entendre leur voix. On a parlé du problème de l'accès à l’eau en classe et des droits de la personne », affirme-t-elle.

Elle ajoute que la question de l’accès à l’eau potable dans les Premières Nations la touche personnellement et elle croit que la manifestation de vendredi peut amener à des changements.

« Moi aussi j’ai vécu dans les réserves autochtones quand j’étais en cinquième année parce que ma mère y était enseignante. Je connais un peu leur situation. Je sais que la vie peut être difficile », conclut l’enseignante.

Avec des informations de Chloé Dioré de Périgny