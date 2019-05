Uber : des milliards en revenus, mais aucun profit

L'entreprise dit avoir réinvesti plus de la totalité des 11 milliards de dollars américains réalisés en 2018 et affirme même avoir perdu 58 cents pour chaque course réalisée pendant cette période. Et bien qu'Uber soit même toujours déficitaire 10 ans après sa fondation, la société californienne est parvenue à amasser 8,1 milliards de dollars américains à son entrée à la Bourse de New York, le vendredi 10 mai.

Selon la spécialiste en développement des affaires, Marie-Josée Loiselle, c'est le modèle d'affaires d'Uber qui expliquerait la raison pour laquelle l'entreprise n'a affiché aucun profit en 2018.

La stratégie est d'être un dominant sur le marché, tu prends tout l'argent que tu fais et tu crois, tu crois, tu crois! Marie-Josée Loiselle, spécialiste en développement des affaires

La compagnie Uber opterait donc pour une stratégie sur le long terme, selon laquelle elle réinvestit tous ses revenus de manière à se positionner comme chef de file mondial dans le domaine du transport.

Selon Marie-Josée Loiselle, la société agit comme l'a fait Amazon à ses débuts, en diversifiant au maximum ses activités dans son champ d'expertise, quitte à reporter à plus tard la réalisation de profits.

Développer de nouveaux produits d'abord

Guillaume Lavoie, expert en économie collaborative, rappelle que tout comme Uber, Amazon a pris des années avant de faire des profits, ce qui ne l'a pas empêché de se positionner comme un géant mondial en bourse.

Misant d'abord sur sa croissance, l'entreprise Uber a aussi effectué des investissements massifs dans le développement de nouveaux produits et le développement de véhicules autonomes.

Parmi ses investissements, on compte Uber Eats, le service de livraison de repas, Jump et Lime, les marques de vélos et de trottinettes électriques en libre-service, sans oublier les sommes importantes injectées dans le développement d'une voiture autonome.

Il s'agit donc d'un modèle basé sur l'ambition de devenir un incontournable dans ce tout ce qui concerne la mobilité et la logistique. En fait, la force d'Uber repose sur un modèle d'affaires différent.

Si Uber vaut une fortune, ce n'est pas parce qu'il déplace des gens en taxi, mais plutôt car il a trouvé une manière de déplacer des gens et des choses sur la base de ce qui se déplace déjà, comme Uber Eats. Guillaume Lavoie, expert en économie collaborative

Le spécialiste suggère même la prochaine sortie d'une nouvelle mégaplateforme d'Uber qui proposerait le partage des données sur les déplacements des véhicules.

Une mine d'or de données personnelles

La valeur d'Uber se trouve aussi dans sa capacité à cumuler un nombre faramineux de données sur les gens qui utilisent son application, dans la lignée des autres géants des nouvelles technologies comme Facebook ou Google, explique la spécialiste en développement des affaires, Marie-Josée Loiselle.

Uber est en train de se demander s'il va vendre les données des gens, la valeur elle est là. C'est ce qu'a dit le dirigeant d'Uber lui-même, probablement pour rassurer le public. Marie-Josée Loiselle, spécialiste en développement des affaires

Jusqu'ici cette stratégie a porté fruit, puisque le chiffre d'affaires d'Uber a augmenté de plus de 40 % l'an dernier. Les investisseurs répondent favorablement à cette vision d'avenir mise de l'avant par Uber.

Marie-Josée Loiselle explique que de nos jours, la valeur d'une entreprise ne s'évalue pas uniquement par les profits qu'elle engrange.