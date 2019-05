Pesticides : Santé Canada sera auditionné par les députés du Québec

Ottawa devra répondre aux questions des élus du Québec qui s'inquiètent des effets des pesticides sur la santé et l'environnement. Dès la fin mai, des députés questionneront en commission parlementaire l'agence fédérale qui homologue les pesticides au pays, parfois en se basant uniquement sur les études fournies par les fabricants.

Les députés de tous les partis qui forment la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ont annoncé, vendredi, le programme de leurs travaux au cours des prochains mois.

À partir de la fin mai, ils tiendront des consultations particulières durant lesquelles sera auditionnée l'agence fédérale qui homologue les pesticides au Canada : l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), qui dépend de Santé Canada.

L'ARLA est régulièrement sous le feu des critiques parce qu'elle autorise des pesticides en se basant sur les études fournies par les fabricants.

La principale question à poser, c'est pourquoi l'agence fédérale n'est pas pleinement indépendante dans son évaluation [mais plutôt] sujette à des facteurs de lobbyisme. Pascal Priori, porte-parole de l’Alliance pour l’interdiction des pesticides systémiques

Les consultations particulières permettront aussi d'entendre les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement du Québec.

Beaucoup de sollicitations pour participer à la Commission

Une cinquantaine de personnes ou organismes auraient manifesté leur souhait d'être entendus par la Commission.

Tous ceux qui désirent participer aux travaux seront invités à transmettre un mémoire, un commentaire ou une demande d’intervention sans mémoire d'ici la fin juillet.

Une deuxième vague de consultations publiques aura lieu en septembre.

Plusieurs représentants de l'industrie des pesticides ont refusé nos demandes d'entrevue ces dernières semaines, tout en annonçant qu'ils s'exprimeront dans le cadre de cette commission.

Les parlementaires effectueront une tournée sur le terrain, à la fin de l'été et au début de l'automne, en visitant des fermes.

Un rapport devrait être remis fin 2019, début 2020.

Nombre de députés de chaque parti membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles : Coalition avenir Québec (7)

Parti libéral du Québec (4)

Québec solidaire (1)

Parti québécois (1)

Un vaste mandat

Les parlementaires analyseront les répercussions qu'ont les pesticides sur la santé et l'environnement. Les effets des insecticides néonicotinoïdes sur les abeilles devraient par exemple être abordés, tout comme les inquiétudes quant aux conséquences de l'herbicide glyphosate sur la santé.

Le mandat qu'ils se sont donné vise également à étudier « les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, et ce, en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois ».

Il sera aussi question de l'indépendance des agronomes et de l'indépendance de la recherche en agriculture.

Cette commission a pris naissance à la suite de la controverse entourant le congédiement de l'agronome Louis Robert par le ministère de l'Agriculture. Le fonctionnaire avait alerté les médias sur les conflits d'intérêts dans le domaine de la recherche appliquée et l'influence des lobbys propesticides.