Des avions et une motocyclette pour patrouiller la route 117

Parmi les actions concrètes, la Sûreté du Québec patrouillera la région avec une motocyclette, comme l'explique le sergent Jean-Raphaël Drolet.

C'est un outil beaucoup plus mobile qu'une voiture ou un SUV que nous avons déjà sur la patrouille et des manoeuvres pourront se faire avec ce véhicule, des manoeuvres qui ne sont pas possibles avec nos autres véhicules , dit-il.

Une première depuis 1998, la Sûreté du Québec utilisera un avion pour faire de la surveillance aérienne, raconte M. Drolet.

Un policier prendra place dans un avion et si un automobiliste effectue un dépassement illégal, il pourra le signaler à des équipes d'intercepteurs qui pourraient arrêter le véhicule fautif.

Ce que l'on constate et ce que l'on nous rapporte, que ce soit des dépassements illégaux, sont le résultat de l'impatience des gens , poursuit-il.

En collaboration avec une école de pilotage, un policier prendra place à bord de l'appareil afin de surveiller les comportements des usagers de la route.

On se retrouve donc à avoir une patrouille à deux roues, à quatre roues et dans les airs. On diversifie nos outils pour effectuer des opérations de sécurité routière , mentionne Jean-Raphaël Drolet.

La SQ préoccupée par le bilan

La Société de l'assurance automobile du Québec révélait dans son bilan routier pour l'année 2018 que la situation s'était améliorée au Québec, mais qu'en Abitibi-Témiscamingue, le nombre d'accidents mortels a augmenté de 50 %.

Est-ce que le mauvais bilan 2018 a forcé la main de la direction régionale? Nous sommes sensibles à ça et depuis plusieurs mois des mobilisations se font, impliquant divers partenaires, et on tente de trouver les moyens pour améliorer le bilan routier , soutient-il, ajoutant que ça devra passer par l'amélioration du comportement des utilisateurs.

Des visites en entreprise

Des agents ont également visité des entreprises de la région afin de sensibiliser les travailleurs, comme en témoigne la surintendante en santé et sécurité à la mine Casa Berardi, Karel Raymond.

Je pense que ça peut les avoir sensibilisés, parce qu'ils ont présenté des statistiques par rapport aux événements sur les routes en Abitibi-Ouest, dans la région et ailleurs dans la province, donc ça peut avoir eu un impact pour qu'ils adoptent de bons comportements routiers, pas simplement au travail, mais aussi dans l'ensemble de leurs déplacements , dit-elle.

Dans le cas de Casa Berardi, Mme Raymond a directement contacté la SQ. Près de 300 travailleurs ont entendu la conférence.

Les entreprises sont invitées à contacter la SQ si elles veulent recevoir un agent dans leur milieu de travail.