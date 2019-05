Une Albertaine qui va à la messe déclare qu’elle n’est pas catholique

Une candidate, Chantal Londji Dang, fréquente régulièrement la paroisse catholique de Saint-Joachim à Edmonton.

Son opposant Jean-Daniel Tremblay affirme qu’il n’est pas catholique même s’il a été marié à l’Église et qu’il lui arrive d’assister à des célébrations.

Le Conseil scolaire Centre-Nord gère des écoles non-confessionnelles et des écoles catholiques. Son conseil d’administration est composé d’un nombre égal de représentants catholiques et publics.

Interdit aux catholiques

Dans son article 256, la loi scolaire albertaine interdit formellement à ceux qui ne sont pas catholiques de se présenter pour les postes catholiques et aux catholiques de se présenter pour un poste public.

Lors du dépôt de leur candidature, les candidats doivent affirmer solennellement qu’ils respectent ces règles.

Je me suis déclarée publique et je le ferai toujours. La candidate Chantal Londji Dang

Chantal Londji Dang a cependant refusé de répéter lors d’une entrevue qu’elle n’était pas catholique. « Je ne peux pas vous répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, je me suis déclarée publique », a-t-elle répondu. Elle a ajouté avoir « des affinités avec toutes les autres religions ».

Plusieurs personnes interrogées par Radio-Canada ont confirmé avoir vu Chantal Londji Dang lors des célébrations religieuses à l’église catholique Saint-Joachim.

Active à la messe et à l'école

Radio-Canada a par ailleurs consulté les documents publiés en ligne par la paroisse et qui listent ceux qui aident à la célébration des messes. Le nom de Chantal Londji Dang y figure à une quinzaine de reprises au cours des deux dernières années. Elle devait lire des textes religieux ou aider à la communion.

Chantal Londji Dang est aussi impliquée à l'église Saint-Joachim. Photo : Radio-Canada / Laurent Pirot

Selon Lorraine Turchansky, responsable de la communication de l’archevêché d’Edmonton, un fidèle doit avoir reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne (le baptême, l’eucharistie et la confirmation) pour assumer ces responsabilités lors d’une messe. Sans se prononcer sur le cas particulier de Chantal Londji Dang, elle estime qu’il serait « inhabituel » de confier ces rôles à un non-catholique.

La paroisse Saint-Joachim n’a pas répondu à nos questions.

Mme Londji Dang est vice-présidente du conseil d'école à l’école non-confessionnelle Michaëlle-Jean d’Edmonton. Elle a déjà essayé de se faire élire comme représentante publique en 2017 avant de se représenter à l’élection prévue lundi.

L’autre candidat en lice, Jean-Daniel Tremblay, dit avoir été baptisé et marié à l’Église catholique, mais assure qu’il n’est pas catholique. « Ça peut m’arriver d’aller à l’église », dit-il cependant, comme lors de mariages.

Tanya Saumure, tout juste élue comme représentante publique de l’extérieur d’Edmonton, ne se considère pas catholique non plus. Elle dit avoir été baptisée par ses parents et assure qu’elle ne va jamais à l’église.

Contestations éventuelles

Au Conseil scolaire, la directrice du scrutin Josée Devaney dit qu’une fausse déclaration consisterait une infraction, mais que ce n’est pas au Conseil d’en décider.

« La validité d’une élection peut être contestée (...) devant les tribunaux et non au niveau du Conseil scolaire », ajoute-t-elle.

Jean-Daniel Tremblay n’exclut pas catégoriquement un tel recours. « J’espère et je crois qu’on n’en arrivera pas à ce stade-là », a-t-il répondu.

La question de la foi des conseillers scolaires, des candidats ou des électeurs albertains a plusieurs fois été soulevée dans le passé.

En 1988, un juge albertain avait été saisi d’une affaire où six personnes étaient accusées d’avoir menti sur leur foi. Il avait estimé que la justice ne devrait pas forcer les Canadiens à révéler leur foi, afin de protéger leur liberté de religion et de conscience.

Jean-Daniel Tremblay trouverait « problématique » qu’un représentant public soit aussi catholique. À ses yeux, une telle situation pourrait remettre en cause l’évolution récente qui a permis de passer d’une majorité d’élus catholique à une représentation paritaire.

Une loi dépassée?

La candidate Chantal Londji Dang conteste par ailleurs le principe de la loi qui interdit aux parents catholiques de participer à la gestion des écoles non-confessionnelles.

Les inquiétudes que moi j’exprime comme conseillère, c’est que les parents qui sont dans les écoles non-confessionnelles, publiques, ne puissent pas voter. La candidate Chantal Londji Dang

Une opinion partagée par Heather Coleman, présidente du conseil d’école à l’école publique Gabrielle-Roy : « Si la personne qui se présente a oeuvré, a travaillé dans le conseil d’école, si cette personne-là a montré qu’elle appuyait l’école publique, je pense qu’elle a le droit de se présenter comme conseiller public ».

Ce qui est important, c’est de voir si la personne est dévouée à l’école publique. Heather Coleman, présidente du conseil d’école à l’école publique Gabrielle-Roy

Heather Coleman soutient la candidature de Jean-Daniel Tremblay et connaît depuis longtemps l’engagement religieux de Chantal Londji Dang, mais elle refuse de condamner sa candidature. « Je trouve qu’elle a été placée dans une situation impossible », a-t-elle répondu.

L’élection du représentant publique pour la région d’Edmonton au Conseil scolaire d’Edmonton a lieu le lundi 13 mai, de 10 h à 20 h, dans quinze écoles du Conseil.

Les électeurs devront déclarer qu’ils ne sont pas catholiques pour voter.