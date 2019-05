La 20e édition de Courir pour lire est annulée

Les organisateurs de Courir pour lire ont annoncé vendredi que l'événement prendra une pause en 2019. Cette décision est motivée par des défis de ressources, notamment des bénévoles, et autres enjeux internes et externes.

Un marché de plus en plus concurrentiel et la professionnalisation de rôles qui étaient autrefois destinés à des bénévoles font partie des raisons pour lesquelles Courir pour lire doit prendre une pause après 19 ans d’activité, selon un communiqué envoyé par le conseil d'administration.

Notre organisation a monté cette événement pendant 19 ans avec presque uniquement grâce au bénévolat. Conseil d'administration de Courir pour lire

Le conseil d’administration prendra ainsi du temps afin de repenser la structure et les capacités de l’événement pour s’assurer qu’il soit durable à long terme.

L’organisation prévoit un retour complet de l’événement en 2020 et espère être en mesure d’avoir une présence informelle à l’automne 2019, comme une course familiale.

Courir pour lire en quelques chiffres : en 2018, 31 000 coureurs et marcheurs ont participé, dont 86% étaient des Néo-Brunswickois;

781 500 $ ont été amassés pour la littératie dans les écoles et les bibliothèques;

en 2018, une importante partie du budget, soit 140 000 $, a été dépensée auprès de fournisseurs locaux, encourageant les entreprises du Nouveau-Brunswick.